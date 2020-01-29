Как МВД взаимодействует с Роспотребнадзором из-за вспышки коронавируса в Китае, какие изменения в законодательстве ждут мигрантов и когда у нас в стране появится новый документ для лиц без гражданства?

с чего всё началось

Получение российского гражданства для белорусов и украинцев будет упрощено, заявила в интервью "Известиям" руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

В России могут упростить прием в гражданство украинцев и белорусов

Гаджеты Microsoft представит обновление Windows 7 Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.

Политика Холманских покинул пост председателя совета директоров УВЗ Напомним, Холманских получил должность председателя совета директоров УВЗ в июле 2018 года, через две недели после отставки с поста полпреда президента в УрФО, который он занимал с 2012 года.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Культура Студия «Кураж-Бамбей» озвучит фильмы для «Ростелекома» Создатель "Кураж-Бамбея" Денис Колесников подписал годовой контракт с "Ростелекомом", в рамках которого студия переведет и озвучит 20 фильмов и три сериала, которые будут эксклюзивно доступны пользователям сервиса Wink.

Политика Кремль осудил высказывание Зеленского о Второй мировой войне Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Украины Владимира Зеленского о «вкладе» СССР в развязывание Второй мировой войны.

Общество В Подмосковье в 2020 году закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово» «Сегодня закрыты 28 из 39 старых свалок, и в этом году Министерство ЖКХ, Евгений Акимович (Хромушин) своими руками закроет «Ядрово» в Волоколамске и «Лесную» в Серпухове», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Шоу-бизнес Появилось первое фото беременной Анны Курниковой Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями.

Общество ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Здоровье Диетолог рассказала о причинах ожирения школьников Пищевые привычки в семье, а не только некачественное школьное питание являются основными причинами ожирения учеников, заявила 29 января врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политика Болгария намерена сократить закупки российского газа Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Общество Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.

Общество Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Экономика Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.

Происшествия Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков 29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.