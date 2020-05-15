Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

«На мой взгляд, определение «упрощенная» не отвечает характеру процедуры внесудебного банкротства, поскольку она ничем не проще стандартной и разгружает только суды, а уж никак не кредиторов, управляющего и самого должника», — скептичен Иккерт.
РБК14 мая в 23:00

Подробнее о событии

«Закон, несмотря на острые дискуссии, будет принят». Эксперт о внесудебном банкротстве

ФедералПресс11:08

ЦБ готовит упрощенную систему для внесудебного банкротства граждан

Rusbankrot.ru04:34

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБК14 мая в 23:00

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ru15 мая в 11:47

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс15 мая в 10:06

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°15 мая в 04:53

В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru15 мая в 11:09
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости вчера в 12:51
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Политика

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора

Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
731
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
549
Политика

Помпео рассказал о помощи России со стороны США

Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
REGNUM 11:44
4
Общество

В Свердловской области зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса

За прошлые сутки на Среднем Урале выявили 160 новые случаев заражения коронавирусной инфекции.
ФедералПресс 03:38
71
Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru вчера в 07:40
5
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
939
Происшествия

В Подмосковье загорелись бензовозы и контейнеры

В подмосковном городе Дзержинский загорелись три контейнера и два бензовоза.
Вести.Ru 11:59
2
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
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Политика

В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов

В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru 12:12
4
Армия и оружие

Су-35 для Египта начали производить в РФ

По сообщению ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, в России начали производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом.
Военное дело вчера в 05:05
16
Общество

В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
28
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
747
Шоу-бизнес

Вопреки слухам Эмбер Херд не уволили из «Аквамена 2»

Bimru.ru 15 мая в 03:23
Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
10
Здоровье

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

Младенец с новой коронавирусной инфекцией родился в Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.
ТАСС 10:19
18
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета вчера в 07:13
6,1K
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
34
Общество

В России остановился рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
Вести.Ru 06:35
2,3K
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
1,1K
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
3,9K
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Взгляд.ру 06:01
15
Здоровье

Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики

С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
41
Общество

В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
РИА Новости 09:01
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Общество

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
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Футбол

«Ювентус» хочет обменять Пьянича и Де Шильо

«Ювентус» и «Барселона» может совершить обмен игроками, сообщает Sport.
Спорт-Экспресс 12:03
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
1,1K
Здоровье

Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса

Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
10
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Общество

Россию могут отстранить от строительства АЭС в Чехии

Россия может быть отстранена от процесса строительства новой АЭС на территории Чехии.
Актуальные Новости 11:56
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