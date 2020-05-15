«На мой взгляд, определение «упрощенная» не отвечает характеру процедуры внесудебного банкротства, поскольку она ничем не проще стандартной и разгружает только суды, а уж никак не кредиторов, управляющего и самого должника», — скептичен Иккерт.

с чего всё началось

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).

В России могут упростить процедуру банкротства

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