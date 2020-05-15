Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось
«На мой взгляд, определение «упрощенная» не отвечает характеру процедуры внесудебного банкротства, поскольку она ничем не проще стандартной и разгружает только суды, а уж никак не кредиторов, управляющего и самого должника», — скептичен Иккерт.РБК14 мая в 23:00
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Здоровье
Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса
Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Общество
Впервые за два месяца в Испании за сутки умерли менее 100 человек
В Испании от коронавируса за минувшие сутки скончались 87 человек. Впервые с 12 марта этот показатель оказался ниже 100 человек.
Российская газета 07:36
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета 02:56
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Здоровье
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Гаджеты
Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera 13:57
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей.
Piter.tv вчера в 09:42
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru вчера в 14:01
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отреклась от дочери после скандала
Певица признается, что очень любила Плаксину, чего не может сказать сейчас. Успенская призналась, что у дочери «холодное сердце».
Слово и Дело 12:55
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
Российская газета вчера в 14:08
Футбол
Экс-врач «Спартака» ответил Слуцкому насчёт опасности коронавируса для игроков
Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отреагировал на опасения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по поводу последствий коронавируса для профессиональных игроков.
Евро-футбол.ру 12:31
Общество
Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском 02:51
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Авто
Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
Компания Nissan намерена в текущем году существенно уменьшить уровень расходов.
Faktom вчера в 07:34
Футбол
«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни
«Болтон» обратился к защитнику «Барселоны» Жерару Пике после рассказа нападающего «Дерби Каунти» Уэйна Руни о том, что карьера испанца в «Манчестер Юнайтед» пошла под откос после гола Николя Анелька.
Чемпионат 12:42
Здоровье
В Северной Осетии родился зараженный коронавирусом ребенок
В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
РБК 14:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о своём увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала информацию о своём увольнении с телеканала НТВ.
News.ru 12:33
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы
В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
РБК 13:17
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Общество
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба.
Москва 24 15:10
Музыка
«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»
Газета.Ru вчера в 07:40