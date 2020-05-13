Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru11:09

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс10:06

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ru11:47

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

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Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

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В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

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ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
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Политика

Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США

Президент США Дональд Трамп потребовал допросить экс-президента Барака Обаму в сенате США.
Деловое.ТВ 06:00
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Общество

Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
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Общество

В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом

За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК 16:29
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Шоу-бизнес

Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии

News.ru 10:04
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
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Авто

Nissan снова показала глобальный кроссовер Kicks

Немецкий автогигант Nissan сообщил о планах представить 15 мая новый гибридный кроссовер Kicks.
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Шоу-бизнес

«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание

Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).
РИА Новости 02:32
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Политика

На Украине назвали убийцами отечественные аппараты ИВЛ

Использование украинских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) может быть опасно из-за несоответствия современным требованиям.
Lenta.ru 16:25
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
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Экономика

РБК и НКР проведут конференцию о проблемах банков в период пандемии

РБК и рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) проведут онлайн-конференцию «Банковский сектор в эпоху пандемии: состояние и возможные перспективы».
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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
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Общество

Прокуратура не нашла нарушений в содержании пациентов в «Ленэкспо»

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Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космические силы разрабатывают ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее, чем все существующие.
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89 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

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«Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?» Спортдиректор «Балтики» о завершении сезона ФНЛ

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал решение досрочно завершить сезон Олимп-ФНЛ.
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Жирков, Виллиан, Это’О и Ещенко — в символической сборной «Анжи», Роберто Карлос — нет

«Анжи» подвел итоги голосования болельщиков за символическую сборную за всю историю клуба.
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Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
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Роскачество нашло кишечную палочку в пельменях семи марок

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В Москве отчитались о первых штрафах за отсутствие масок

В Москве отчитались о первых штрафах за несоблюдение перчаточного и масочного режима в общественных местах.
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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