Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.
РБКвчера в 23:00

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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru11:09

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ru11:47

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьград09:08

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°04:53

В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан

ФедералПресс02:07

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс10:06
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Кино

Крупнейшая сеть кинотеатров обвинила Universal в предательстве

Первым из голливудских гигантов отреагировала на ситуацию компания «Universal Pictures»: не дожидаясь открытия кинотеатров, она перенесла показ «Троллей 2» в Интернет.
SM News 14:11
Технологии

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру 10:35
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 13 мая в 16:24
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
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Наука

Физики выяснили, как спасти «Крик» Мунка от разрушения

Эксперименты на ускорителе частиц помогли физикам выяснить, что желтая краска на полотне "Крик" Эдварда Мунка начала выцветать и разрушаться под действием паров воды, соли и других соединений хлора.
ТАСС Наука 14:07
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Космос

Учёные приблизились к разгадке тайны слияния двух странных чёрных дыр

Научные сотрудники Центра ARC, занимающегося исследованием гравитационных волн, сделали ещё один шаг к разгадке тайны так называемого слияния двух странных чёрных дыр.
Актуальные Новости 13 мая в 15:00
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Космос

В России планируют разработать уборщика космического мусора

Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости вчера в 20:58
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Здоровье

Диетолог рассказала об опасности пельменей

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, Ксения Селезнева рассказала читателям Argumenti.ru об опасности, которую несут в себе, ставшие для нас абсолютно привычными, пельмени.
SMINEWS в Иванове 20:13
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Гаджеты

Глава Nvidia представил новый графический ускоритель на своей кухне

ФАН вчера в 12:37
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Космос

Астрономы находят регулярные ритмы у пульсирующих звезд

AstroNews.ru вчера в 19:44
Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости 13 мая в 11:03
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Наука

Объяснено движение северного полюса в сторону России

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55
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Космос

В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля

Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
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Политика

Лавров исключил возможность введения выездных виз для россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность введения выездных виз для поездок россиян за границу.
Rambler News Service 06:14
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Наука

Физики создали когерентный лидар нового поколения

Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
N+1 08:30
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК вчера в 09:20
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Гаджеты

Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum

В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
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Шоу-бизнес

Автор хитов «Миража» объяснил, почему требует миллион с Гулькиной

Автор песен Валерий Соколов заявил, что экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина до сих пор отказывается купить лицензию, чтобы исполнять его произведения.
News.ru вчера в 08:49
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Наука

Ученые создали инструмент для секвенирования круговой ДНК

Биологи из Бельгии, Канады и Швейцарии представили новый инструмент для секвенирования круговой ДНК, который позволит ученым получить точные данные об этих молекулах, способных помочь в сельском хозяйстве, исследовании вирусов и даже рака.
Индикатор 09:36
Политика

Белоруссия закупила американскую нефть

Министр Белоруссии подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы национального нефтеперерабатывающего комплекса.
Sibnet Новости 09:37
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Технологии

Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона

На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.
News.ru 20:00
Игры

Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima

Чемпионат 11:48
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Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
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Космос

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:20
Культура

Брат киберспортсмена S1mple записал свой первый музыкальный альбом

Брат украинского киберспортсмена Александра Костылева, известного, как S1mple, записал музыкальный альбом о своей жизни и переживаниях.
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