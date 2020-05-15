Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось
Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.РБК14 мая в 23:00
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Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Технологии
Facebook объявил о запуске сервиса видеосвязи Messenger Rooms
Известия 14 мая в 17:24
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Космос
Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк
Газета.Ru вчера в 01:47
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС вчера в 01:26
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сделали тайный видеозвонок из своего особняка
Пользователи Twitter положительно оценили в комментариях опубликованный пост и порадовались за владельца аккаунта, что ему представилась возможность пообщаться с принцем Гарри и Меган Маркл.
Слово и Дело 15 мая в 04:29
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Экономика
В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов
Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
RT на русском 00:00
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Шальке»
«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Шальке» Озану Кабаку.
Евро-футбол.ру вчера в 11:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Воробьев анонсировал скорый выход Подмосковья из ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье, вероятно, будет готово к частичному выходу из ограничений уже в понедельник, 18 мая.
Газета.Ru 01:52
Гаджеты
Xiaomi показала возможности камеры Redmi Note 10 Pro
На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, которая подтвердила, что Redmi Note 10 Pro будет построен на базе однокристальной системы линейки Dimensity 800.
iXBT.com вчера в 07:14
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Экономика
Зампред ЗакСа Дроздов рассказал о мерах поддержки бизнеса в Петербурге
Все принимаемые федеральным правительством меры поддержки бизнеса должны оперативно прорабатываться на уровне города, чтобы петербургские предприниматели могли воспользоваться необходимой помощью уже сейчас, рассказал корреспонденту «НьюИнформ» заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов.
NewInform 14 мая в 08:03
Футбол
БК Betcity назвала крупнейшие выигрыши прошедшей недели
Крупнейший выигрыш по экспрессу В минувшие выходные прошел один из самых ярких турниров UFC в истории промоушена, который запомнился множеством крутейших боев.
Bookmaker-ratings.ru 15 мая в 06:03
Общество
Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии
Уязвимость ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии коронавируса увеличилась, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.
Московский Комсомолец 00:28
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru вчера в 10:19
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
По их данным, новый Logan будет построен на модульной архитектуре CMF-B от актуального Renault Clio, а основным двигателем седана станет 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, состоящая из 1,6-литрового бензинового «атмосферника», двух электромоторов и трехвальной трансмиссии без сцепления и синхронизаторов.
Автоновости дня вчера в 13:43
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
News.ru вчера в 08:38
Единоборства
Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи. 17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
REGNUM 00:59
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Армия и оружие
Оккупанты несут потери на Донбассе
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.
Rusvesna.su 14 мая в 02:17