Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось
Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.РБК14 мая в 23:00
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Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Здоровье
Жительница Бурятии повторно заразилась коронавирусом
Главврач инфекционной больницы республики Бурятия Татьяна Сымбелова заявила о первом в России случае повторногозаражения новым коронавирусом.
Сайт интересных новостей вчера в 10:55
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Общество
В Астрахани отменили пропуска и смягчили ограничения
Первое — пропуска отменяются с сегодняшнего дня, то есть с 16 мая.
Канал 7+ 06:22
Авто
Новые ограничения вводятся на ввоз праворульных автомобилей
С 1 июля 2020 года вступают в силу новые ограничения на ввоз в РФ автомобилей с правым рулем.
АиФ Владивосток 09:11
Здоровье
Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат
В министерстве здравоохранения Кемеровской области заявили, что все медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получили выплаты по постановлению правительства, об этом рассказал глава ведомства Михаил Малин.
РЕН ТВ вчера в 06:12
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Армия и оружие
На новейший патрульный корабль «Павел Державин» прибыл экипаж
Патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» был спущен на воду в феврале 2019 года.
Вести.Севастополь вчера в 02:52
Общество
В Госдуму внесли законопроект о порядке дистанционного образования
Законопроект вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", уточняя полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установления порядка применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:24
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
Авто
Автомобили Skoda подешевели на 300 тысяч рублей
Чешский автопроизводитель марки Skoda продолжает радовать российскую аудиторию покупателей не только качественными машинами, но и приятной ценой.
Лезги газет 14 мая в 02:39
Фигурное катание
Медведева объяснила переход от Тутберидзе к Орсеру
Metaratings 08:54
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Общество
Режим самоизоляции снят в Севастополе
Режим всеобщей обязательной самоизоляции перестает действовать для всего населения Севастополя.
ИА Крыминформ 07:36
Общество
Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова TON.
Ведомости 06:29
Общество
Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат
Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Газета.Ru 09:30
Кино
Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом
Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
Kinonews.ru 10:03
Футбол
«Энергетик-БГУ» обыграл «Динамо Брест»
Bobsoccer 09:56
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала архивные романтичные кадры с Потапом
Настя Каменских выпустила новый клип на песню "Воспоминания".
ИА InterMedia вчера в 19:12
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 04:55
Армия и оружие
Шойгу: военнослужащие России завершили помощь Сербии и Италии
Москва, 15 мая 2020, 15:11 — REGNUM Мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине завершили российские военные специалисты.
REGNUM вчера в 08:11
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19