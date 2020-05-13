Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.
РБК14 мая в 23:00

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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ruвчера в 11:09

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБК14 мая в 23:00

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфаксвчера в 10:06

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьградвчера в 09:08

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°вчера в 04:53

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ruвчера в 11:47

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия

СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

News.ru вчера в 10:19
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Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Политика

Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше

Алексей Пушков, российский сенатор, решил предостеречь Соединенные Штаты от переброски ядерных ракет на территорию Польши.
Discover24 06:25
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Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об уходе из группы Этери Тутберидзе.
Bookmaker-ratings.ru 14 мая в 15:40
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Общество

Голикова сравнила летальность от коронавируса в России и мире

Известия 15:24
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Шоу-бизнес

Настя Каменских: «Мы с Лешей сердце, которое бьется в унисон»

Настя Каменских рассказала о том, что у них с Потапом полностью совпадают взгляды на жизнь и музыкальные вкусы.
StarHit.ru вчера в 15:00
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Путешествия

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
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Футбол

Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби

Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.
РБК 11:32
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru 03:16
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Наука

Исследование иммунного ответа на коронавирус принесло хорошие новости разработчикам вакцины

Результаты исследования показывают, что иммунная система организма способна распознавать SARS-CoV-2 несколькими различными способами.
Naked Science вчера в 14:33
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Космос

Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд

Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
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Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:08
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Спорт

Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса

Говорит Москва 07:00
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
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Политика

Бывший сенатор и депутат Госдумы Виктор Шудегов умер от коронавируса

Бывший сенатор и депутат Госдумы Виктор Шудегов умер от коронавируса.
Эхо Москвы 16:08
Здоровье

Онищенко предостерег от неправильной вакцинации от коронавируса

Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты.
Журналистская правда 05:21
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Здоровье

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
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Футбол

Премьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.
Газета.Ru 15:51
Игры

Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии

Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
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Политика

Дипломат США перепутал евреев и крымских татар

Фотографию отправки евреев в нацистский лагерь смерти в качестве иллюстрации депортации крымских татар в 1944 году опубликовал 16 мая постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем Twitter.
ИА Красная Весна 16:29
Общество

Число жертв коронавируса в Москве превысило 1500 человек

Общее число жертв коронавируса в Москве возросло до 1503, говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:14
Общество

Первые испытания вакцины от коронавируса начнутся в Канаде

«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Телеканал 360° 12:25
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Армия и оружие

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
Российская газета вчера в 04:44
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
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