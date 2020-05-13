Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось
Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.РБК14 мая в 23:00
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