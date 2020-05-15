Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось
Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.РБКвчера в 23:00
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Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
Арендатор.ру 08:00
Общество
Законопроект о дистанционном обучении внесен в Госдуму
Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Законопроект о дистанционном обучении внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Ильясом Умахановым и Лилией Гумеровой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
REGNUM 08:32
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
Общество
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах США, передает ABC News со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 18:01
Армия и оружие
Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.
Взгляд.ру 11:53
Футбол
9 клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки
Soccer.ru 04:44
Экономика
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 15:27
Армия и оружие
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»
Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости 19:23
Авто
Nissan снова показала глобальный кроссовер Nissan Kicks
Nissan представит гибридный Nissan Kicks 15 мая в Таиланде.
Новые автомобили 13 мая в 11:57
Музыка
Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam
News.ru 09:57
Происшествия
На озере Тунайча спасатели помогли унесенным на плоту людям
Сегодня днём во время несения дежурства на озере Тунайча (Корсаковский район) спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А.Полякова заметили плот с двумя людьми, которые подавали сигналы о помощи.
МЧС медиа 06:45
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
Шоу-бизнес
Канделаки раскритиковала Тарасова за слова о Бузовой
Напоминаем, что Тарасов обвинил Бузову в том, что она не хотела иметь от него детей и все время врала об обратном.
Gazeta.SPb 19:16
Шоу-бизнес
39-летняя Маша Малиновская сделает пластику у хирурга Айзы Анохиной
Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Stories короткую запись, в которой призналась, что вновь решилась на пластическую операцию.
Городовой вчера в 02:50
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Здоровье
В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы
В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился.
Gazeta.SPb вчера в 16:04
Политика
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 21:34
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Игры
Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро
Городской портал Новый Нижний 15:00
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
Футбол
РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
Общество
Джефф Безос может стать первым триллионером в мире
Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Общество
Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве
"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
Общество
Эксперты Роскачества нашли сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях
Сотрудники Роскачества проверили проверку и обнаружили в семи марках пельменей кишечную палочку, а в одной еще и сальмонеллу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:40
Экономика
Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова
Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
РБК 14:30