Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.
РБК14 мая в 23:00

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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ruвчера в 11:09

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°вчера в 04:53

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфаксвчера в 10:06

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьградвчера в 09:08

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ruвчера в 11:47

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБК14 мая в 23:00

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58
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Общество

На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Армия и оружие

Вторая и третья группа российских военных вернулись из Сербии в РФ

Второй и третий из запланированных рейсов Сербия-РФ с российскими военными на борту приземлились под Москвой.
Газета.Ru 08:13
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Происшествия

СК начал проверки в Рязани из-за жалоб врачей на недоплату

В Рязанской области СК проверяет информацию о том, что работники скорой помощи получили не все положенные им выплаты за работу с пациентами с коронавирусом или не получили их вообще.
Московский Комсомолец 08:43
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Известия 14 мая в 15:28
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец вчера в 03:43
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Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
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Политика

Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида

Вести.Ru 11:25
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Здоровье

В Оренбуржье за сутки коронавирусом заразились 4 ребенка

За последние сутки был выявлен 51 новый пациент.
Orenday.ru 11:20
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Газета.Ru 10:19
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Автоспорт

Auto Hebdo: Алонсо подписал предварительное соглашение с «Рено»

Чемпионат 02:30
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Через две недели выйдет ремейк Mafia: The City of Lost Heaven

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Технологии

Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram

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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Происшествия

Охранник детской больницы в Петербурге порезал коллегу

В полицию увезли коллегу пострадавшего, 50-летнего охранника.
Московский Комсомолец 08:01
Общество

В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

РБК 09:55
Происшествия

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Архангельской области

Новые случаи заражения выявлены в областном центре, из них два человека — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больнице.
REGNUM вчера в 07:07
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
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Футбол

Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.
LiveSport.ru 08:16
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

РИА Новости 08:42
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Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали

В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
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Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Общество

Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
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