Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось
Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.РБК14 мая в 23:00
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Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Армия и оружие
Вторая и третья группа российских военных вернулись из Сербии в РФ
Второй и третий из запланированных рейсов Сербия-РФ с российскими военными на борту приземлились под Москвой.
Газета.Ru 08:13
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СК начал проверки в Рязани из-за жалоб врачей на недоплату
В Рязанской области СК проверяет информацию о том, что работники скорой помощи получили не все положенные им выплаты за работу с пациентами с коронавирусом или не получили их вообще.
Московский Комсомолец 08:43
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Газета.Ru 06:52
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Известия 14 мая в 15:28
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец вчера в 03:43
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Политика
Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25
Здоровье
В Оренбуржье за сутки коронавирусом заразились 4 ребенка
За последние сутки был выявлен 51 новый пациент.
Orenday.ru 11:20
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Через две недели выйдет ремейк Mafia: The City of Lost Heaven
МонаВиста вчера в 09:58
Технологии
Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram
Live24 вчера в 14:15
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
Охранник детской больницы в Петербурге порезал коллегу
В полицию увезли коллегу пострадавшего, 50-летнего охранника.
Московский Комсомолец 08:01
Происшествия
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Архангельской области
Новые случаи заражения выявлены в областном центре, из них два человека — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больнице.
REGNUM вчера в 07:07
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Футбол
Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах
Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.
LiveSport.ru 08:16
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
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СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19