Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°04:53

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс10:06

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru11:09

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00

ЦБ поддержал концепцию упрощённого банкротства россиян

News.ruвчера в 23:48

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58
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Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
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Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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Происшествия

Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити".
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Наука

Малярийный паразит ориентируется на свои внутренние часы

Исследователи из университета Дьюка выяснили, что малярийный паразит имеет свои внутренние часы и не ориентируется на циркадные ритмы организма носителя.
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Происшествия

Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
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Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Политика

Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам

Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
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Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
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Общество

Решение по курортному сезону на Кубани и в Крыму примут после 21 мая

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, между республикой и Краснодарским краем действует соглашение, до 21 мая будет скоординирован план по открытию курортов.
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
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Экономика

Более трети компаний России грозит банкротство

Согласно результатам исследования, более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами.
TatCenter 01:24
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Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Политика

Лавров заявил, что прежней «свободы» после пандемии не будет

Лавров сослался на аналитиков, которые считают, что даже после победы над covid-19 «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет».
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Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк

Дни24 08:44
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Происшествия

Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры

Очередь из экипажей скорой помощи скопилась днем в пятницу, 15 мая, у здания клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга.
Peterburg2.ru 08:57
Автоспорт

Сильверстоун примет две гонки Формулы 1 в сезоне-2020

Руководство Формулы 1 и владельцы Сильверстоуна достигли соглашения в вопросе проведения Гран При Великобритании в условиях пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 10:22
Общество

Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции

Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:13 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора просит не смягчать в регионе режим самоизоляции и другие ограничения.
REGNUM 03:13
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Общество

Беглов оценил работу временного госпиталя в «Ленэкспо»

Известия 05:50
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Экономика

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
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В Москве могут частично разрешить работу каршеринга

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Газета.Ru 09:32
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Энергетика

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
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Общество

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок.
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Игры

Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store

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Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области

В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия вчера в 09:35
Общество

В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
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