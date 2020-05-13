Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Происшествия
Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве
В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити".
Вести.Ru 11:01
Наука
Малярийный паразит ориентируется на свои внутренние часы
Исследователи из университета Дьюка выяснили, что малярийный паразит имеет свои внутренние часы и не ориентируется на циркадные ритмы организма носителя.
Faktom 07:48
Происшествия
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
Общество
Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус
«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Политика
Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам
Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс 07:36
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Общество
Решение по курортному сезону на Кубани и в Крыму примут после 21 мая
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, между республикой и Краснодарским краем действует соглашение, до 21 мая будет скоординирован план по открытию курортов.
Кубань 24 07:53
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Экономика
Более трети компаний России грозит банкротство
Согласно результатам исследования, более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами.
TatCenter 01:24
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Политика
Лавров заявил, что прежней «свободы» после пандемии не будет
Лавров сослался на аналитиков, которые считают, что даже после победы над covid-19 «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет».
МордовМедиа 07:05
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Происшествия
Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры
Очередь из экипажей скорой помощи скопилась днем в пятницу, 15 мая, у здания клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга.
Peterburg2.ru 08:57
Автоспорт
Сильверстоун примет две гонки Формулы 1 в сезоне-2020
Руководство Формулы 1 и владельцы Сильверстоуна достигли соглашения в вопросе проведения Гран При Великобритании в условиях пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 10:22
Общество
Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:13 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора просит не смягчать в регионе режим самоизоляции и другие ограничения.
REGNUM 03:13
Экономика
ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул
Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
РБК 11:12
Транспорт
В Москве могут частично разрешить работу каршеринга
Работа каршеринга может быть восстановлена в Москве при условии среднесрочной аренды автомобилей на срок от пяти дней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 09:32
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru вчера в 02:49
Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок.
РИА Новости 03:22
Общество
Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области
В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия вчера в 09:35
Общество
В Словении закончилась эпидемия коронавируса
В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40