Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

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Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

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ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

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Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки диктатора Бенито Муссолини — лидера Национальной фашистской партии, возглавлявшего Италию в 1922-1943 годах.
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
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Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
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Технологии

Facebook покупает сервис Giphy и интегрирует его в Instagram

Сегодня Facebook официально объявила о приобретении сервиса анимированных изображений Giphy и его последующей интеграции в свой сервис Instagram.
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Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
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Общество

Завод Volkswagen в Калуге начал увольнять работников

Завод Volkswagen в Калуге объявил о предстоящих увольнениях сотрудников, работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает профсоюз предприятия АСМ.
Коммерсантъ 12:55
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Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
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Спорт

WADA ждет решения по базе данных московской лаборатории до старта ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уверено, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) до старта Олимпиады в Токио, сообщается в релизе WADA.
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Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус

Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
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Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Экономика

Спрос на новостройки в России упал на 30%

Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%.
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Туристов российского курорта заставят загорать в масках

Туристов, приезжающих в российский город Геленджик, заставят загорать в респираторных масках.
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Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
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Наука

Крупнейший в мире вулкан нашли у берегов Гавайских островов

В северо-западной части Гавайских островов ученые обнаружили крупнейший в мире вулкан.
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На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт

Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
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Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

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Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно

Первые два места в ФНЛ заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».
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Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми

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Армия и оружие

В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня

Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
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Больше ста поцелуев: Бен Аффлек и Ана де Армас продемонстрировали чувства в клипе Residente

Пуэрториканский рэпер Residente выпустил необычный клип на песню Antes Que El Mundo Se Acabe («Прежде чем закончится мир»).
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