Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru11:09

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°04:53

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ru11:47

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьград09:08

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс10:06

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Здоровье

Коронавирус вскрыл основные проблемы в системе здравоохранения США

Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия COVID-19 выявила три главные проблемы в системе здравоохранения страны.
Pravda.Ru 04:16
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Армия и оружие

Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов

Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Общество

Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы

Новый Калининград После снятия ограничений по коронавирусу спрос на туристические услуги и портрет туриста, приезжающего в Калининградскую область, серьёзно изменится.
Новый Калининград.Ru 15:34
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
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Общество

Скворцова считает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия достигла плато в ситуации с коронавирусом. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства.
BFM.ru 10:17
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Происшествия

СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»

Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.
REGNUM 06:23
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Футбол

«Химки» и «Ротор» вернулись в Премьер-лигу

Подмосковный футбольный клуб «Химки» и «Ротор» из Волгограда получили право участвовать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Парламентская газета 09:35
Общество

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
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Футбол

Кьеллини рассказал о пристрастии Видаля к алкоголю

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о пристрастии полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля к алкоголю.
Евро-футбол.ру 13:48
Футбол

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

«Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.
Metaratings 15:01
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози объявили о разводе

Актриса Мэри-Кейт Олсен и бизнесмен, брат экс-президента Франции Оливье Саркози сообщили, что приняли решение развестись.
Московский Комсомолец вчера в 03:28
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Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
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Футбол

Адриен Рабьо хочет летом перейти в «Эвертон»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо хочет присоединиться к «Эвертону» в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Общество

Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса вчера в 06:59
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
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Здоровье

Любимов: все рязанские медики получили путинские выплаты

Губернатор Николай Любимов рассказал о выплатах рязанским медикам, работающих с коронавирусными больными.
Московский Комсомолец 13:47
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
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