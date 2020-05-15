Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.
РБК14 мая в 23:00

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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ruвчера в 11:09

В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан

ФедералПрессвчера в 02:07

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфаксвчера в 10:06

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьградвчера в 09:08

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°вчера в 04:53

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ruвчера в 11:47

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБК14 мая в 23:00
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс вчера в 12:40
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью

Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
Lisa.ru 03:45
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Авто

В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс вчера в 21:56
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Общество

Код доступа: Юлия Латынина

В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.
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Политика

Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 16:39
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Здоровье

Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
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Футбол

Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings вчера в 02:52
Происшествия

Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM 12:52
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Политика

Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
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Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
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Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
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Происшествия

Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
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Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали

В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
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Космос

Отложен запуск секретного американского космоплана

ToDay News Ufa 12:14
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Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16:02
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Здоровье

Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции

Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
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Политика

Белоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины

Российской стороне стоит отказаться от прогнозов по поводу возможного распада Украины и политических сложностей для нынешних киевских властей.
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Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
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Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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Как живет первая жена Эмина Агаларова после развода

После свадьбы пара переехала в Москву. Жена подарила Агаларову близнецов Али и Микаила.
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
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Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов и новый iPad Mini

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Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления

Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
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