Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
Читать в источнике
Комментировать56
с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru11:09

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ru11:47

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьград09:08

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс10:06

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°04:53

В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан

ФедералПресс02:07

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
2
Биатлон

Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова

Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
NewInform 07:26
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
990
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
721
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 может выйти этим летом

Выход новинки Xiaomi Mi Band 5 ожидается летом текущего года.
The GEEK 11:31
Футбол

Express: «Челси» надеется продать Бакайоко и Морату и подписать Санчо

«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко и нападающего Альваро Морату.
Бомбардир.ру 02:36
Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
6
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
820
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
500
Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
10
Политика

Лавров опроверг возможность введения выездных виз после пандемии

Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.
Известия 05:51
269
Общество

Джефф Безос может стать первым триллионером в мире

Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
283
Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
291
Кино

В Сети появился тизер сериала «Водоворот»

NewInform 09:29
Единоборства

Джастин Гэтжи выразил поддержку отцу Хабиба Нурмагомедова

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гэтжи выразил слова поддержки госпитализированному в больницу отцу Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 21:14
Здоровье

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
658
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
62
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
9
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
1
Армия и оружие

Египет заключил контракт с РФ на поставку 26 истребителей Су-35

ПолитРоссия 05:56
2
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,9K
Футбол

Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО

За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru 15:29
Шоу-бизнес

«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание

Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика

Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне, говорится в копии повестки заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:06
1
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,8K
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport 14:00
2
Гаджеты

Huawei начнет перевыпуск старых смартфонов, чтобы обойти санкции США

Финансовые потери компания Huawei несет по причине введения Соединенными Штатами Америки санкций, которые противодействуют использованию китайскими производителями сервисов Google в своих новых устройствах, пишет Ars Technica.
RuNews24.ru 12:03
2
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов

iReactor 05:51
1
Хоккей

Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА

В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru вчера в 10:08
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное