Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.РБКвчера в 23:00
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Политика
Fox News: Трамп возобновит выделение средств ВОЗ на уровне Китая
Президент США Дональд Трамп частично возобновит выделение денег Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 23:30
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Футбол
Даниэль Карвахаль: «Игрокам „Реала“ было трудно контролировать мяч после возвращения из карантина»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал возобновление общекомандных тренировок.
Матч ТВ 19:40
Политика
Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском 07:39
Политика
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 23:13
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 05:30
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 22:04
Политика
«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России
Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН 07:57
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 22:39
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
Goroday.ru 22:48
Общество
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Общество
Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом
Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
Общество
РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
В Русской православной церкви приняли решение отказаться от мозаики с изображением генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны.
URA.Ru 18:32
Хоккей
Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА
В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru вчера в 10:08
Хоккей
«Узнал, что не нужен „Авангарду“, из клубного Instagram». Омичи расстаются с этим форвардом уже в третий раз
Все понял, когда увидел в клубном Instagram, что нахожусь среди тех, с кем «Авангард» прощается.
Спорт-Экспресс 12:00
Политика
Трамп допустил полное прекращение отношений между США и Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что США могли бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Авто
Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото
Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию 7-местного кроссовера Tiggo 8. Как сообщает портал "Новые автомобили", накануне на сайте министерства промышленности Китая были опубликованы первые официальные фотографии, а также технические характеристики модели.
Новые автомобили вчера в 22:26
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Футбол
Любитель ставок заработал почти ₽1,3 млн на киберспортивном экспрессе
Пользователь букмекерской компании выиграл почти ₽1,3 млн, поставив на киберспортивный экспресс из 12 исходов.
CyberSport.ru 13 мая в 07:16