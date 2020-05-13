Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru11:09

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс10:06

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьград09:08

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

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Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°04:53

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58
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Происшествия

Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

Вести.Ru 11:01
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Авто

Стала известна дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России

Ранее стало известно, что в России дебютирует первый кроссовер Genesis. Речь идет о модели GV80, дебют которой состоится в сентябре.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей

Главврача больницы в Козельске (Калужская область) уволили за некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медикам, которые были задействованы в работе с коронавирусными пациентами.
Вести.Ru 10:10
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Общество

На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Российская газета 09:42
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Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Режим самоизоляции на Ставрополье продлён до 24 мая

Спецпропуска будут продлены автоматически. В Ставропольском крае действие режима самоизоляции продлили до 24 мая включительно.
Своё ТВ 08:04
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Общество

Беглов оценил работу временного госпиталя в «Ленэкспо»

Известия 05:50
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Общество

Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM вчера в 05:53
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Армия и оружие

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
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Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
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Шоу-бизнес

Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать ей последнюю квартиру

Московский Комсомолец 11:28
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
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Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 06:25
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Общество

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок.
РИА Новости 03:22
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
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Здоровье

Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин

В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
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Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью

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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Наука

Крупнейший в мире вулкан нашли у берегов Гавайских островов

В северо-западной части Гавайских островов ученые обнаружили крупнейший в мире вулкан.
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь начнут работать

Обо всем сообщили на страницах ТЦ во «Вконтакте». «Мега Дыбнко» и «Мега Парнас» начнут работать с 15 мая – спустя полтора месяца перерыва.
Gazeta.SPb вчера в 15:15
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Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре

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В российском отеле нашли тело запытанного до смерти постояльца

В российском отеле в Сочи нашли тело запытанного до смерти постояльца. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 11:37
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