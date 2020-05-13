Экономика
Газета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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Авто
Стала известна дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России
Ранее стало известно, что в России дебютирует первый кроссовер Genesis. Речь идет о модели GV80, дебют которой состоится в сентябре.
CarsWeek.ru 11:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей
Главврача больницы в Козельске (Калужская область) уволили за некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медикам, которые были задействованы в работе с коронавирусными пациентами.
Вести.Ru 10:10
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Общество
Режим самоизоляции на Ставрополье продлён до 24 мая
Спецпропуска будут продлены автоматически. В Ставропольском крае действие режима самоизоляции продлили до 24 мая включительно.
Своё ТВ 08:04
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM вчера в 05:53
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
Шоу-бизнес
Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать ей последнюю квартиру
Московский Комсомолец 11:28
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости 06:25
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок.
РИА Новости 03:22
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Здоровье
Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин
В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
FreeNews-Volga 11:20
Кино
Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью
Piter.tv 02:31
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Наука
Крупнейший в мире вулкан нашли у берегов Гавайских островов
В северо-западной части Гавайских островов ученые обнаружили крупнейший в мире вулкан.
МИР 24 08:18
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь начнут работать
Обо всем сообщили на страницах ТЦ во «Вконтакте». «Мега Дыбнко» и «Мега Парнас» начнут работать с 15 мая – спустя полтора месяца перерыва.
Gazeta.SPb вчера в 15:15
Происшествия
Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре
Коммерсантъ вчера в 11:49
Происшествия
В российском отеле нашли тело запытанного до смерти постояльца
В российском отеле в Сочи нашли тело запытанного до смерти постояльца. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 11:37