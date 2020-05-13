Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).

В России могут упростить процедуру банкротства

Авто Стала известна дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России Ранее стало известно, что в России дебютирует первый кроссовер Genesis. Речь идет о модели GV80, дебют которой состоится в сентябре.

Транспорт Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.

Общество Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края. 89

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 87

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 57

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 778

Здоровье Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.

Наука Крупнейший в мире вулкан нашли у берегов Гавайских островов В северо-западной части Гавайских островов ученые обнаружили крупнейший в мире вулкан.