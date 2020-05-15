Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.
РБК14 мая в 23:00

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Россиян ждет бум банкротств: закон упростил путь в долговую яму

Московский Комсомолец09:57

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБК14 мая в 23:00

В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru15 мая в 11:09

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ru15 мая в 11:47

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс15 мая в 10:06

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°15 мая в 04:53

ЦБ готовит упрощенную систему для внесудебного банкротства граждан

Rusbankrot.ru04:34
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым.
Аргументы недели 05:19
Технологии

Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики

Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
Здоровье

Бельгийские медики сделали «коридор позора» для приехавшего премьера

В Бельгии врачи больницы "Сен-Пьер", являющейся одной из ведущих в стране, устроили "коридор презрения и позора" премьер-министру королевства Софи Вильмес, которая посетила в воскресенье это медучреждение для того, чтобы морально поддержать его персонал, как сообщает телеканал Эр-тэ-бэ-эф.
РЕН ТВ 10:48
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирус подтвержден у 113 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 113 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 15 мая в 02:16
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Общество

Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы

В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
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Общество

В нижегородском лесу обнаружена свалка вакцины от гриппа

Нижегородский минздрав начал расследование по факту обнаружения в лесу под Дзержинском свалки с партией вакцины против гриппа.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:35
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Футбол

Лэмпард хочет сохранить Жиру и Виллиана в «Челси»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, будет ли команда продлевать контракты с бразильским вингером Виллианом и французским форвардом Оливье Жиру.
Sport.ru вчера в 09:13
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru 15 мая в 06:41
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
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Политика

Обама заявил, что руководство США не ведает, что творит

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что американские власти не отдают себе никакого отчета в последствиях своих действий, заявил экс-президент США Барак Обама.
Московский Комсомолец вчера в 19:21
8
Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Газета.Ru вчера в 14:01
3,8K
Происшествия

В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
6
Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Происшествия

В Латвии нашли дрон, который неуправляемо летал по всей стране

Российская газета 10:16
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Футбол

«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании

Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции.
Матч ТВ 09:02
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,7K
Политика

Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа

Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru 10:30
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Общество

В Ленинградской области закрыли торговые центры, возобновившие работу

Под закрытие попали два торговых комплекса «Мега», которые официально объявили об открытии 14 мая, а через день были эвакуированы.
Эхо Москвы вчера в 20:12
Энергетика

BNN Bloomberg: США стремятся повторить тактику России для стабилизации нефтяного рынка

Энергетические компании США массово сокращают добычу нефти в попытках стабилизировать топливный рынок, сообщает канадское издание BNN Bloomberg.
Народные новости 08:51
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Единоборства

Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC

Финальная встреча турнира UFC Fight Night 172 прошла в Джексонвилле штат Флорида, США.
REGNUM 00:59
Общество

В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих

Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
9
Общество

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
458
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
515
Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 09:20
2
Политика

Парламент Израиля утвердил состав нового правительства

Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 10:26
Общество

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
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Политика

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора

Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
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