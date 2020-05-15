Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.
РБК14 мая в 23:00

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В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru15 мая в 11:09

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ru15 мая в 11:47

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБК14 мая в 23:00

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьград15 мая в 09:08

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°15 мая в 04:53

В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан

ФедералПресс15 мая в 02:07

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс15 мая в 10:06
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Общество

Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют право.
Lenta.ru 03:13
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
3
Здоровье

В Саратовской области выявили 113 новых носителей коронавируса

REGNUM 15 мая в 02:40
643
Кино

Скончался актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

Полит.ру 03:10
Политика

На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ 15 мая в 15:49
1,2K
Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
1K
Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
3
Общество

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
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Здоровье

В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом.
Профиль 01:56
5
Здоровье

В Омской области ввели ветеринарный карантин

В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
640
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
977
Общество

Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
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Экономика

В России выросли продажи противовирусных препаратов за три месяца

В первом квартале текущего года продажи противовирусных препаратов в России выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РБК 02:04
13
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
2,4K
Общество

Попова оценила возможность курортного сезона в России

11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
52
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
5,5K
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,5K
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил проследить за сохранением режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 04:25
4K
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
1,4K
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Общество

Италия может открыть свои границы с 3 июня

В начале мая Рим начал ослаблять ограничения, разрешив фабрикам и паркам вновь открыться.
Эхо Москвы 15 мая в 23:31
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Музыка

Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском вчера в 17:46
3
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Финансы

Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Спорт

Кабмин разрешил иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию

Иностранные спортсмены и тренеры в ближайшее время смогут вернуться в Россию, для этого им придётся пройти 14-дневный карантин и находиться под наблюдением врачей.
RT на русском 03:32
Общество

Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве вылечились от коронавируса еще 1470 пациентов. Такими данными в субботу, 16 мая, поделилась заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия вчера в 02:50
360
Шоу-бизнес

Муцениеце подала на развод с Прилучным

Актирса подтвердила, что уже подала необходимые документы на расторжение брака с Прилучным.
Слово и Дело вчера в 02:44
10
Шоу-бизнес

Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк

Дни24 15 мая в 08:44
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