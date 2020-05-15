Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект. Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.
РБК14 мая в 23:00

Подробнее о событии

ЦБ готовит упрощенную систему для внесудебного банкротства граждан

Rusbankrot.ru04:34

В России могут упростить процедуру банкротства

Газета.Ru15 мая в 11:09

Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

Интерфакс15 мая в 10:06

Упрощение процедуры банкротства граждан приведёт лишь к росту их долгов

News.ru15 мая в 11:47

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьград15 мая в 09:08

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°15 мая в 04:53

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБК14 мая в 23:00
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
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Здоровье

В Воркуту приехала семья с коронавирусом

Семья из двух человек приехала из Подмосковья с медицинскими заключениями.
Комиинформ вчера в 16:12
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Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
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Культура

Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

ФАН 03:58
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Общество

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,9K
Общество

Врач назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса

Самым эффективным способом защиты от заражения коронавирусом является соблюдение социальной дистанции.
Известия 08:42
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
2,5K
Армия и оружие

NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО

Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
Военное дело 05:04
1
Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
139
Политика

Контрразведка Чехии расследует, как секретные материалы попали в СМИ

Полиция Чехии по инициативе контрразведки (Службы безопасности и информации) страны проведет расследование по факту получения СМИ доступа к секретной информации, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 16 мая в интервью газете Pravo.
ИА Красная Весна вчера в 07:43
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Политика

Трамп собирается уволить генерального инспектора Госдепа

Президент США Дональд Трамп собирается освободить от должности генерального инспектора Государственного департамента Стива Линика, назначенного на этот пост бывшим американским лидером Бараком Обамой в 2013 году.
Life.ru вчера в 04:13
Политика

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
405
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений

В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
664
Политика

Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям

Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН вчера в 11:01
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Политика

США допустили размещение ядерных ракет в Польше

Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки».
Lenta.ru вчера в 07:05
207
Общество

В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
62
Общество

Главврача больницы в Армавире уволили после протеста медиков

Профиль вчера в 10:39
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Общество

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
410
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
862
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
1K
Общество

Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»

Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
РБК 08:12
Технологии

Обновление Windows 10 добавило проблем пользователям

Обновление «KB4556799» для Windows 10, вышедшее 12 мая, вызвало ряд новых проблем у пользователей этой ОС.
Picsnews.net 08:17
9
Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.
РБК 05:52
5
Кино

Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине

Культуромания 14 мая в 15:11
4
Общество

Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
РИА Новости 07:06
1,2K
Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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