Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса. Гражданам могут посоветовать не выходить из дома при появлении симптомов простуды и немедленно вызывать врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
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с чего всё началось

Источник: в России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти рассматривают возможность усиления по всей стране ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, сообщил РИА источник в правительстве.
РИА Новостивчера в 20:41

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Источник: новые меры по борьбе с коронавирусом могут ввести в России

RT на русском01:19

Источник: в России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

РИА Новостивчера в 20:41

СМИ: В правительстве обсуждают усиление ограничительных мер по всей России

Росбалтвчера в 21:30

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Российская газетавчера в 21:27

РИА «Новости»: по всей России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 21:14

В России задумали усилить ограничения для защиты от коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:05

«РИА Новости» узнало о новых возможных ограничительных мерах в России

РБКвчера в 23:52
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Google заблокирует установку приложений не из Google Play

Следующая задача Advanced Protection – блокировка установки APK-файлов, загруженных за пределами Google Play.
The GEEK вчера в 13:22
Политика

Путин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
RT на русском 03:08
Футбол

Чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая, передает Football Italia.
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В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru 04:20
Экономика

Cargo Logic Air складывает крылья

Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
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Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Религия

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Интерфакс 03:47
Общество

В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:09
Здоровье

Количество больных коронавирусом в Краснодарском крае не увеличилось

Всего в крае по состоянию на 17 марта в медицинские организации с подозрением на COVID-19 обратились и были госпитализированы 88 человек.
Коммерсантъ Краснодар 17 марта в 05:06
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Энергетика

Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти

Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
Новые Известия 17 марта в 10:03
Гаджеты

Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5

Компания Sony, как и обещала, провела онлайн-презентацию своей новой консоли PlayStation 5, раскрыв ее технические характеристики.
Газета.Ru 02:22
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
LentaChel.ru 04:34
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Общество

В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализированы еще 4 человека

Две семьи ехали на поезде рядом с зараженной кировчанкой В Кирове еще 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
PRO Город Кирово-Чепецк вчера в 11:33
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Экономика

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 06:24
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Общество

Playboy перестанет выходить в печатной версии

Американская версия журнала Playboy перестанет издаваться на бумаге. Весенний печатный номер станет последним в этом году.
НТВ 03:46
Политика

Путин допустил голосование на дому по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому.
Piter.tv вчера в 13:18
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Политика

В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе

Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.
BFM.ru вчера в 13:52
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
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