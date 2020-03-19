Российские власти рассматривают возможность усиления по всей стране ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, сообщил РИА источник в правительстве.

с чего всё началось

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса. Гражданам могут посоветовать не выходить из дома при появлении симптомов простуды и немедленно вызывать врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

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