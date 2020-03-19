В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Россиян могут попросить не выходить из дома при симптомах ОРВИ

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Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса. Гражданам могут посоветовать не выходить из дома при появлении симптомов простуды и немедленно вызывать врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.