В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса. Гражданам могут посоветовать не выходить из дома при появлении симптомов простуды и немедленно вызывать врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.В источнике
С чего всё начиналось
Российские власти рассматривают возможность усиления по всей стране ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, сообщил РИА источник в правительстве.