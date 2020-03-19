Коронавирус
Российская газетаВ России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса. Гражданам могут посоветовать не выходить из дома при появлении симптомов простуды и немедленно вызывать врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
Читать в источнике
Оценить167
с чего всё началось
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России. По его словам, обсуждаются "различные варианты".РИА Новости20:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из РФ
Кабмин Украины вводит специальную пошлину в 65% на поставку электроэнергии и угля из России, кроме антрацитового и коксового.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Армия и оружие
100 лет назад Красная армия захватила Екатеринодар
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса
Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства.
Общество
ФСБ выявила подпольную сеть оружейников в нескольких регионах
Здоровье
Инфекционист назвал альтернативу медицинским маскам
Для профилактики вирусных инфекций медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко рассказала, как лечится от коронавирусной инфекции
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики.
Происшествия
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском
Утром 19 марта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и Toyota Town Ace.
Единоборства
Головкин и Альварес договорились о третьем бое
Здоровье
Глава Амурской области доложил Матвиенко о профилактике коронавируса в регионе
О мерах профилактики инфекции спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко рассказал глава региона Василий Орлов.
Экономика
Рубль стал худшей валютой 2020 года
Аналитики рынка Forex признали рубль худшей валютой 2020 года — с начала года он подешевел на 28,6%, сообщает 18 марта «МК».
Кино
В Германии из-за коронавируса приостановлены съемки «Матрицы 4»
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Общество
Российских туристов начали вывозить из Черногории
Более тысячи российских туристов застряли в Черногории после решения правительства страны 16 марта закрыть границы и прекратить международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение на фоне распространения коронавируса.