Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса. Гражданам могут посоветовать не выходить из дома при появлении симптомов простуды и немедленно вызывать врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
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с чего всё началось

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России. По его словам, обсуждаются "различные варианты".
РИА Новости20:41

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РИА «Новости»: по всей стране могут усилить ограничительные меры в связи с коронавирусом

Znak.com22:20

"Могут показаться избыточными, но...": В России обсуждают новые ограничения из-за коронавируса

Царьград22:20

В России задумали усилить ограничения для защиты от коронавируса

Lenta.ru21:05

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Российская газета21:27

Правительство собирается усилить ограничения из-за коронавируса

URA.Ru21:14

СМИ: В правительстве обсуждают усиление ограничительных мер по всей России

Росбалт21:30

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

РИА Новости20:41
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Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
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Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из РФ

Кабмин Украины вводит специальную пошлину в 65% на поставку электроэнергии и угля из России, кроме антрацитового и коксового.
Политика Сегодня 06:44
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru 18:47
Здоровье

Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Lenta.ru вчера в 08:19
Армия и оружие

100 лет назад Красная армия захватила Екатеринодар

Газета.Ru вчера в 12:02
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 14:01
Культура

Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса

ФАН 22:48
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск 03:39
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса

Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства.
Мойка78 17:53
Общество

ФСБ выявила подпольную сеть оружейников в нескольких регионах

Общественное телевидение России 07:35
Здоровье

Инфекционист назвал альтернативу медицинским маскам

Для профилактики вирусных инфекций медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.
Радио Sputnik 19:00
Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
РБК 14:08
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко рассказала, как лечится от коронавирусной инфекции

Актуальные Новости 13:42
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Телепрограмма 06:25
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики.
Газета.Ru 17:33
Происшествия

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском

Утром 19 марта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и Toyota Town Ace.
Твой Иркутск 22:26
Единоборства

Головкин и Альварес договорились о третьем бое

Советский спорт вчера в 18:25
Здоровье

Глава Амурской области доложил Матвиенко о профилактике коронавируса в регионе

О мерах профилактики инфекции спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко рассказал глава региона Василий Орлов.
Вместе-РФ 12:20
Экономика

Рубль стал худшей валютой 2020 года

Аналитики рынка Forex признали рубль худшей валютой 2020 года — с начала года он подешевел на 28,6%, сообщает 18 марта «МК».
Чита.Ру 20:48
Кино

В Германии из-за коронавируса приостановлены съемки «Матрицы 4»

РИА Новости вчера в 23:28
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
РБК вчера в 11:53
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой 06:02
Общество

Российских туристов начали вывозить из Черногории

Более тысячи российских туристов застряли в Черногории после решения правительства страны 16 марта закрыть границы и прекратить международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение на фоне распространения коронавируса.
РБК 18:07
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