Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России. По его словам, обсуждаются "различные варианты".

с чего всё началось

Тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в таких странах, как Китай, Италия, Франция, Испания.

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Здоровье В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.

Политика МИД сообщил о полученном от Черногории разрешении вывезти россиян «Аэрофлот» обратился в Росавиацию и МИД России в связи с тем, что от властей Черногории не было разрешения на вывоз россиян из страны.

Энергетика ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.

Общество В США коронавирусом заразился первый конгрессмен Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Технологии «Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.

Здоровье Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Здоровье В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.

Экономика Администрация Трампа предложила выплатить $500 млрд налогоплательщикам Администрация президента предлагает выплатить американским гражданам деньги в два этапа по $250 млрд — начиная с 6 апреля и с 18 мая.