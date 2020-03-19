Коронавирус
РИА НовостиВ России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии
Тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в таких странах, как Китай, Италия, Франция, Испания.
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с чего всё началось
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России. По его словам, обсуждаются "различные варианты".РИА Новостивчера в 20:41
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Здоровье
В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
Происшествия
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Политика
МИД сообщил о полученном от Черногории разрешении вывезти россиян
«Аэрофлот» обратился в Росавиацию и МИД России в связи с тем, что от властей Черногории не было разрешения на вывоз россиян из страны.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Энергетика
ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Происшествия
В Оренбуржье ОПГ украла нефти на 300 миллионов рублей
Технологии
«Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты
Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Здоровье
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, передает "Россия 24".
Гаджеты
Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Здоровье
В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса
Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Футбол
«Бавария» все-таки хочет купить Сане
Ранее мюнхенцы уже хотели летом купить игрока «Сити», но из-за его травмы отложили переговоры.
Экономика
Администрация Трампа предложила выплатить $500 млрд налогоплательщикам
Администрация президента предлагает выплатить американским гражданам деньги в два этапа по $250 млрд — начиная с 6 апреля и с 18 мая.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве турецких военных
Госсекретарь считает, Россия убила турецких солдат в ходе военной операции в Сирии. О каких событиях именно идет речь, Помпео не уточнил.