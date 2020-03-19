Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в таких странах, как Китай, Италия, Франция, Испания.
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с чего всё началось

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России. По его словам, обсуждаются "различные варианты".
РИА Новостивчера в 20:41

Подробнее о событии

«РИА Новости» узнало о новых возможных ограничительных мерах в России

РБКвчера в 23:52

В России задумали усилить ограничения для защиты от коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:05

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Российская газетавчера в 21:27

Правительство собирается усилить ограничения из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 21:14

Россиян могут попросить не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ

Газета.Ruвчера в 21:08

СМИ: В правительстве обсуждают усиление ограничительных мер по всей России

Росбалтвчера в 21:30

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

РИА Новостивчера в 20:41
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Здоровье

В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
RT на русском вчера в 13:28
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Политика

МИД сообщил о полученном от Черногории разрешении вывезти россиян

«Аэрофлот» обратился в Росавиацию и МИД России в связи с тем, что от властей Черногории не было разрешения на вывоз россиян из страны.
РБК вчера в 11:19
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец вчера в 14:48
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
RT на русском вчера в 19:30
Общество

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
RT на русском вчера в 02:19
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 20:31
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Происшествия

В Оренбуржье ОПГ украла нефти на 300 миллионов рублей

Российская газета вчера в 07:17
Технологии

«Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты

Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.
Astera вчера в 16:22
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru 17 марта в 05:12
Здоровье

Найдено эффективное лекарство от коронавируса

Популярная механика вчера в 09:05
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РБК 00:00
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 15:45
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник 17 марта в 04:19
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 17 марта в 10:36
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, передает "Россия 24".
РИА Новости вчера в 22:57
Гаджеты

Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air

OAnews вчера в 10:25
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса

Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
БИЗНЕС Online 17 марта в 10:52
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Футбол

«Бавария» все-таки хочет купить Сане

Ранее мюнхенцы уже хотели летом купить игрока «Сити», но из-за его травмы отложили переговоры.
Все про Спорт ру 00:17
Экономика

Администрация Трампа предложила выплатить $500 млрд налогоплательщикам

Администрация президента предлагает выплатить американским гражданам деньги в два этапа по $250 млрд — начиная с 6 апреля и с 18 мая.
Коммерсантъ вчера в 14:37
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве турецких военных

Госсекретарь считает, Россия убила турецких солдат в ходе военной операции в Сирии. О каких событиях именно идет речь, Помпео не уточнил.
Деловое.ТВ вчера в 04:56
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