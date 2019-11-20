Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.

с чего всё началось

Предполагается, что в случае реализации инициативы размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0%, так и больше, но будет единым для разных переводов. Как отметил Таможников, таким образом кредитные организации будут конкурировать друг с другом.

В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

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