Экономика
RT на русскомВ России могут установить единую комиссию за переводы с карт
Предполагается, что в случае реализации инициативы размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0%, так и больше, но будет единым для разных переводов. Как отметил Таможников, таким образом кредитные организации будут конкурировать друг с другом.
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с чего всё началось
Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.РБКвчера в 22:02
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