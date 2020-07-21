В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Москва, 21 июля 2020, 09:11 — REGNUM В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов, с соответствующей инициативой в Министерство строительства и ЖКХ обратился Союз потребителей РФ.

В России могут установить срок службы жилых домов

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