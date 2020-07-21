Общество

REGNUMREGNUMВ России могут установить срок службы жилых домов

Москва, 21 июля 2020, 09:11 — REGNUM В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов, с соответствующей инициативой в Министерство строительства и ЖКХ обратился Союз потребителей РФ.
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с чего всё началось

Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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СМИ: в России предложили установить срок службы жилых домов

РИА Новостивчера в 22:04

В России предлагают раскрыть данные о реальном сроке жизни новостроек

РЕН ТВвчера в 22:09

В России хотят определить «срок годности» жилых домов

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ТАССвчера в 19:11

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Lenta.ruвчера в 18:05

В России предложили установить «срок годности» для многоэтажек

URA.Ruвчера в 17:49

СМИ сообщили о предложении устанавливать в России срок службы жилых домов

РБКвчера в 21:07
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
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Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Общество

Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии

Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии.
Piter.tv 02:19
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Экономика

30% россиян заберут вклады из банков при дальнейшем снижении ставок

Сегодня, 20 июля 2020 года, стало известно, что около 30% россиян заберут вклады из банков в случае дальнейшего снижения ставок.
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Экономика

Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года

Размер пенсии зависит от накопленных баллов.С 1 августа 2020 года размер накопительных пенсий пересчитают автоматически.
Победа 31 02:00
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Авто

Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника

Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
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Общество

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавируса

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 03:22
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Политика

Американский рэп-музыкант Канье Уэст провел первый предвыборный митинг

В ходе встречи со сторонниками в штате Южная Каролина, как сообщалось, Уэст не стеснялся в выражениях, а также цитировал Библию.
Эхо Москвы вчера в 04:05
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

РИА Новости вчера в 17:48
Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
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Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
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Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
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Происшествия

Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
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Здоровье

На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли

Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 04:02
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Единоборства

Турнир UFC 253 может пройти в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби

Турнир UFC 253 пройдёт в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби. Об этом 21 июля сообщил менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.
REGNUM 03:39
Общество

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
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Экономика

Кабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК).
ТАСС вчера в 04:59
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Общество

Роспотребнадзор не выявил изменений в геноме коронавируса

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, специалисты исследовали геномы коронавируса, которые были выделены в разное время с начала появления патогена в России.
НТВ 03:24
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Общество

В Краснодаре из-за ливня подтопило несколько улиц

Жители города сообщают в социальных сетях о подтоплениях на улицах Московской, Красной, 40 лет Победы, Уральской, Одесской, Кореновской и Дзержинского.
Кубань 24 02:14
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила за легализацию однополых браков

Певица и модель Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети выступила за легализацию однополых браков в России.
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Общество

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Политика

Зеленский выступает против подачи воды в Крым — депутат Рады

Киев, 21 июля 2020, 08:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступает против возобновления поставок воды на территорию Крыма, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко 20 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Политика

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
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Армия и оружие

Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
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Здоровье

В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом

РИА Новости 02:49
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru вчера в 11:09
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