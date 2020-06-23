с чего всё началось

В России могут вырасти пенсии по старости, передает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. Согласно документу, средний размер выплаты в следующем году составит 17,4 тыс. руб. при планируемой индексации в 6,3%.

В России могут увеличить пенсии по старости

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 907

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,4K

Технологии В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. 557

Общество В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT". 577

Футбол «Ливерпуль» объявил об уходе Клайна «Ливерпуль» объявил, что защитник Натаниэль Клайн покинет клуб по истечении срока контракта.

Общество В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). 525

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 315

Общество Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.

Политика Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны. 1,7K

Общество Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова. 2,1K

Экономика На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем. 52

Происшествия Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина. 157

Происшествия Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него. 4,4K

Политика США предупредили Россию об изоляции в ООН Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. 21

Экономика Саратовский завод РМК может остановиться в июле В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций. 37