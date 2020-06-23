Экономика
Газета.RuВ России могут увеличить пенсии по старости
В России могут вырасти пенсии по старости, передает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. Согласно документу, средний размер выплаты в следующем году составит 17,4 тыс. руб. при планируемой индексации в 6,3%.
Читать в источнике
Оценить5,9K
с чего всё началось
Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».News.ru22 июня в 20:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Общество
Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом
Sochi.com 23 июня в 11:08
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
Общество
Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавируса снизилось на 37%, рассказал в эфире «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Игры
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру вчера в 09:54
Общество
Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла внимание россиянок
Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад Победы в Москве вместе с отцом, привлекла внимание российских девушек.
Lenta.ru 07:30
Футбол
«Ливерпуль» объявил об уходе Клайна
«Ливерпуль» объявил, что защитник Натаниэль Клайн покинет клуб по истечении срока контракта.
Sports.ru 10:44
Политика
Путин заявил о лицемерии политиков стран Запада о Второй мировой войне
Политики стран Запада "прекрасно знают правду о Второй мировой войне", заявил президент России Владимир Путин.
РЕН ТВ 08:20
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Взгляд.ру 11:10
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Общество
Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
Политика
МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму
Известия вчера в 22:42
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Экономика
Саратовский завод РМК может остановиться в июле
В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:23
Политика
Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»
Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Шоу-бизнес
Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус
Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Народные новости 08:10
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
Ведомости вчера в 15:57