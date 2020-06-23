Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.

с чего всё началось

Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составляет 616 тыс. рублей. Согласно проекту документа, в 2021 году материнский капитал на первого ребенка составит 485 тыс. рублей, в 2022 году - 504 тыс. рублей, в 2023 году - 524 тыс. рублей.

В России могут увеличить размер маткапитала на первенца

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