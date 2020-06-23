Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.

с чего всё началось

Как следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, материнский капитал будет проходить ежегодную индексацию. Кроме этого, предполагается увеличение субсидии на второго ребёнка, которая сейчас составляет 616 тысяч рублей.

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