Экономика

Астрахань 24Астрахань 24В России увеличат размер материнского капитала на первого ребёнка

Как следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, материнский капитал будет проходить ежегодную индексацию. Кроме этого, предполагается увеличение субсидии на второго ребёнка, которая сейчас составляет 616 тысяч рублей.
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с чего всё началось

В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.
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