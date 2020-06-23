Экономика
Астрахань 24В России увеличат размер материнского капитала на первого ребёнка
Как следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, материнский капитал будет проходить ежегодную индексацию. Кроме этого, предполагается увеличение субсидии на второго ребёнка, которая сейчас составляет 616 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.РИА Новости02:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости 04:09
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 05:38
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Здоровье
При выписке из больниц в России поменяют схему назначения лекарств
Мишустин подчеркнул, что обязательно подпишет постановление, согласно которому у всех больных появится возможность даже в амбулаторных условиях лечиться средствами, которые давали положительный эффект в больнице.
Live24 09:42
Политика
Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной
Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
Газета.Ru 10:09
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Футбол
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
Экономика
Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
Льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространена на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб. А в "Московской и Санкт-Петербургской агломерациях" — до 12 млн руб. Налоговый режим для самозанятых будет распространен с 1 июля на все российские регионы.
РБК 11:37
Политика
Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Отличие времени, которое показывали часы на руке Владимира Путина в ходе обращения к россиянам, от реального времени трансляции объясняется тем, что выступление президента шло в записи, объяснил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 11:29
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ТАСС 11:40
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Теннис
Джокович сдал положительный тест на коронавирус
Первая ракетка мира серб Новак Джокович, организовавший "Адриатический тур", на котором участники и зрители никак не были защищены от коронавируса, объявил о положительном результате своего теста на COVID-19.
Газета.Ru 11:35
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
Общество
Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса
Интерфакс 10:23
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46