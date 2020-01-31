Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Минюст опубликовал новую версию КоАП. В тексте много изменений, в том числе в части наказаний за нарушение правил дорожного движения. Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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