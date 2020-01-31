Общество
Газета.RuВ России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Минюст опубликовал новую версию КоАП. В тексте много изменений, в том числе в части наказаний за нарушение правил дорожного движения. Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск интернет-спутников Starlink
Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
Происшествия
В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Хоккей
Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»
Общество
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО
В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Общество
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
Хоккей
«Салават Юлаев» благодаря хет-трику Кугрышева переиграл «Адмирал»
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Великобритания покидает Евросоюз спустя 46 лет
Великобритания покидает Евросоюз спустя 46 лет дружбы. В начале недели депутаты Европарламента выдали необходимое одобрение о выходе из ЕС.
Армия и оружие
Первый построенный в Турции авианосец показали на снимке
Первый турецкий авианосец Anadolu, сдача которого Военно-морским силам страны запланирована на текущий год, попал на спутниковые снимки.
Политика
Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырём
Как сообщает РБК, прокуратура республики вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Политика
Стала известна зарплата Медведева на новом посту
Стала известна заработная плата, которую будет получать на посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Транспорт
«Аэрофлот» переводит рейсы в Китай в отдельный терминал «Шереметьево»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево", выводя из него другие рейсы, сообщается на сайте перевозчика.
Шоу-бизнес
Панин рассказал о Харламове: «На задних лапах прыгал передо мной»
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Самой угоняемой машиной в 2019 году стала Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страховой компании "Согласие".
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Технологии
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут.
Общество
В Италии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации
Совет министров Италии объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с двумя зарегистрированными случаями заражения коронавирусом на территории страны, передает агентство ANSA.