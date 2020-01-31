Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Минюст опубликовал новую версию КоАП. В тексте много изменений, в том числе в части наказаний за нарушение правил дорожного движения. Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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Минюст предложил повысить штрафы за нарушения ПДД

Коммерсантъ03:11

В новом КоАп предложили увеличить штрафы за превышение скорости

РИА Новости01:08

Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз

ТАССвчера в 17:01

Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости

РБКвчера в 23:24

Три нарушения - лишение: новые штрафы ГИБДД

Deita.ruвчера в 23:20

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Газета.Ru01:55

Какие наказания водителям заложены в новом КоАП

Российская газетавчера в 16:12
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Космос

Астрономы-любители из Финляндии обнаружили новый вид северного сияния

Эхо Москвы 29 января в 11:04
Общество

В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Известия вчера в 05:24
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
ТАСС 01:12
Политика

В США прокомментировали транзит российского газа через Украину

США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

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Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
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Национальное Аграрное Агентство 29 января в 23:55
Культура

Иван Ургант посмеялся над отменой концерта Элджея в Челябинске

Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Происшествия

На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина

Транспортная полиция Анапы изучает обстоятельства поножовщины, произошедшей в конце января на борту танкера в Азовском море В дежурную часть полиции Анапы поступило сообщение о том, что на борту танкера недалеко от порта «Кавказ» произошла потасовка.
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Музыка

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Россия и Украина встретятся на музыкальной сцене, а именно в первом полуфинале «Евровидения-2020».
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Происшествия

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Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Дуров рассказал об опасности WhatsApp

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Общество

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Член правления госкомпании «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована летом 2018 года, ей предъявлено обвинение в шпионаже в пользу молдавской разведки.
РБК 02:27
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
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Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес

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VSE42.RU 29 января в 23:23
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