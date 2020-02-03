Штраф от 5 до 150 тысяч рублей, предусмотренный за шум в жилых домах, послужит сдерживающим фактором для нарушителей. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, занимавшаяся разработкой соответствующего законопроекта.

с чего всё началось

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

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