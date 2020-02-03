Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
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с чего всё началось

Автор идеи наказывать шумных соседей объяснила штрафы в 150 тысяч рублей

Штраф от 5 до 150 тысяч рублей, предусмотренный за шум в жилых домах, послужит сдерживающим фактором для нарушителей. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, занимавшаяся разработкой соответствующего законопроекта.
URA.Ru02:31

Подробнее о событии

Большие штрафы за шум породят соседские войны. Но в законопроекте нашли и полезное

Телеканал 360°07:53

В Госдуме считают, что в законе о тишине должны быть четко прописаны полномочия полиции

ТАСС05:32

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум по ночам

Известия07:54

Автор идеи о наказании шумных соседей объяснила штрафы в 150 тыс. руб

РБК06:40

В Госдуме прокомментировали идею о штрафах за нарушение тишины

RT на русском04:03

Автор идеи наказывать шумных соседей объяснила штрафы в 150 тысяч рублей

URA.Ru02:31

Для шумных соседей хотят ввести штрафы

Национальная служба новостейвчера в 23:55
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»

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Говорит Москва 02:58
Экономика

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
РБК 00:39
Общество

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Известия вчера в 15:36
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Lenta.ru 08:38
Хоккей

18-летний вратарь клуба КХЛ Вилен Прокофьев скончался от рака

18-летний вратарь клуба КХЛ Вилен Прокофьев скончался от рака.
Актуальные Новости 01:45
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Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова

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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Культура

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О съёмках нового фильма по мотивам романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» стало известно ещё в 2018 г. За него должен был взяться Николай Лебедев (автор фильма «Легенда № 17»).
Inc-news.ru 06:36
Армия и оружие

Эксперты напомнили о выдающихся характеристиках 50-летнего МиГ-17

Около 70 лет назад в воздух поднялся первый прототип истребителя МиГ-17, созданного в СССР.
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Сегодня 27-летний Денис Шальных поделился снимком, на котором он запечатлён с окровавленным лицом.
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Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
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Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
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Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»

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OAnews 01 февраля в 05:16
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