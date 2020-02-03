Общество
РИА НовостиВ Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
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с чего всё началось
Штраф от 5 до 150 тысяч рублей, предусмотренный за шум в жилых домах, послужит сдерживающим фактором для нарушителей. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, занимавшаяся разработкой соответствующего законопроекта.URA.Ru02:31
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Экономика
Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса
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Общество
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Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» заморожены
О съёмках нового фильма по мотивам романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» стало известно ещё в 2018 г. За него должен был взяться Николай Лебедев (автор фильма «Легенда № 17»).
Армия и оружие
Эксперты напомнили о выдающихся характеристиках 50-летнего МиГ-17
Около 70 лет назад в воздух поднялся первый прототип истребителя МиГ-17, созданного в СССР.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
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Сегодня 27-летний Денис Шальных поделился снимком, на котором он запечатлён с окровавленным лицом.
Общество
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Общество
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Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
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Происшествия
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Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Экономика
Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Общество
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Житель Челябинской области Дмитрий Куприн публично попросил прощения у представителей чеченского народа за оскорбительные слова, высказанные в их адрес во время прямого эфира в сети.
Шоу-бизнес
Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
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Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
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