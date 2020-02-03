Группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, рассказала «Известиям» один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова.

с чего всё началось

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

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