Общество

REGNUMREGNUMВ России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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с чего всё началось

Кодекс тишины: в РФ хотят ужесточить наказание для шумных соседей

Группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, рассказала «Известиям» один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Вести.Ruвчера в 19:42

Депутат Ярослав Нилов выступил за борьбу с шумом в ночное время

Известия03:42

Автор идеи наказывать шумных соседей объяснила штрафы в 150 тысяч рублей

URA.Ru02:31

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБКвчера в 21:34

Эксперты объяснили, зачем нужно увеличивать штрафы для шумных соседей

РЕН ТВвчера в 21:58

В Госдуме прокомментировали идею о штрафах за нарушение тишины

RT на русском04:03

«Известия»: штраф за нарушение тишины в ночное время могут ввести на федеральном уровне

ТАССвчера в 17:49
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Технологии

Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Профиль 03:23
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Происшествия

Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 03:48
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
RT на русском 03:30
Политика

Керченских депутатов сняли с должностей после скандала с блокадниками

Интерфакс 02:37
Происшествия

Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона

По данным источника «Ленты.ру», Кузин пытался получить взятку в размере 25 миллионов рублей от вора в законе Дмитрия Чантурии (Мирон).
Lenta.ru 31 января в 12:56
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Футбол

Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

РИА Новости 00:51
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Секрет фирмы 02:47
Футбол

Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за первое удаление в карьере

РБК 04:03
Политика

Иран назвал последствия утечки разговора заметившего ракету диспетчера

Утечка записи переговоров иранского диспетчера и пилота самолета авиакомпании Aseman Airlines, заметивших попадание ракеты в украинский Boeing 737-800, повлияет на отношения Ирана и Украины.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Гаджеты

Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Что происходит 01:46
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

Минтруд смягчил критерии установления инвалидности, в том числе при онкозаболеваниях.
ОрёлТаймс 31 января в 00:00
Шоу-бизнес

Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения ее дочери в насилии не являются правдивыми.
Pravda.Ru 03:53
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК вчера в 06:39
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс 01 февраля в 03:17
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Финансы

Доллар на Мосбирже превысил 64 рубля

Курс американского доллара на Мосбирже на торгах в понедельник превысил отметку в 64 рубля, сообщил ТАСС.
Деловое.ТВ 03:53
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Общество

Депутат Рады объяснил свой совет пенсионерке продать собаку ради ЖКХ

Газета.Ru 01 февраля в 13:20
Авто

Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Faktom 31 января в 07:31
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Российская Действительность 31 января в 14:09
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости вчера в 13:11
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:18
Экономика

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
РБК 00:39
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