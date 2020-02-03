Общество

REGNUMREGNUMВ России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Читать в источнике
Комментировать1502
с чего всё началось

Кодекс тишины: в РФ хотят ужесточить наказание для шумных соседей

Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Автор идеи о наказании шумных соседей объяснила штрафы в 150 тыс. руб

РБК06:40

В Госдуме предложили усилить наказание для шумных соседей

РИА Новости07:26

«Известия»: штраф за нарушение тишины в ночное время могут ввести на федеральном уровне

ТАССвчера в 17:49

В Госдуме объяснили инициативу ужесточить наказание для шумных соседей

RT на русском01:23

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Вести.Ruвчера в 19:42

В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей

URA.Ruвчера в 17:57

Адвокат назвала излишним закон о тишине на федеральном уровне

Известия04:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Технологии

Valve ищет психолога для помощи в разработке игр

Valve открыла вакансию экспериментального психолога, который будет помогать с разработкой игр.
Cyber.sports.ru 08:12
Игры

Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

РЕН ТВ 01 февраля в 13:18
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru 10:02
Политика

Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Газета.Ru 07:31
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:43
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Общество

Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом

Другой момент, указал он, - когда частички зараженной слюны оседают на поверхности окружающих нас объектов, и вирус может попасть на руки человека при прикосновении, порой даже неосознанном, к примеру, с дверных ручек и кнопок лифта.
РИА Новости 10:21
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Авто

Продемонстрирована радиаторная решетка для «Русского Прадо» от УАЗ

Ульяновский автогигант запатентовал очередную деталь внешнего облика рестайлингового УАЗ «Патриот», известного в народе, как «Русский Прадо».
Pnzdrive 01 февраля в 10:25
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля и выпустят через неделю

Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
iXBT.com 01:43
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Футбол

Дембеле получил травму на тренировке «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил травму на тренировке.
Sport24.ru 10:01
Спорт

Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов попался на допинге

РБК 08:01
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Кино

Слух дня: сериал по Resident Evil начнут снимать в июне

Мир фантастики 09:44
Экономика

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM 01 февраля в 11:43
Происшествия

Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Газета.Ru 10:21
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Гаджеты

BlackBerry прекратит свое существование

В заявлении говорится, что в этом году мобильный бренд BlackBerry прекратит свое существование.
Lenta.ru 10:38
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Музыка

Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Профиль 09:22
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное