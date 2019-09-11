Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

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