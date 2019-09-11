Транспорт

ИзвестияИзвестияВ России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
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с чего всё началось
Правительство России поручило
 Минюсту и МВД разработать проект поправок в КоАП РФ и введении повышенных санкций за нарушения ПДД для водителей, перевозящих в салоне детей.
Коммерсантъ05:24

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В России хотят строже наказывать за нарушения ПДД, если в авто есть ребенок

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О решениях по итогам заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Глас Народа03:11

В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Известия04:03

В Госдуме поддержали идею ужесточения наказания за нарушения ПДД

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Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей

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Коммерсантъ05:24

В России хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД

URA.Ru04:29
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Apple показала новые часы Watch Series 5. Названа российская цена

Компания Apple в ходе презентации 10 сентября представила умные часы нового поколения Watch Series 5. Их киллер-фичей стал дисплей Always-On, который работает постоянно в приглушенном режиме и становится максимально ярким, когда пользователь поднимает руку с часами.
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Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
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Новое правительство сформировали в Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru вчера в 06:57
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Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9 и 11% соответственно.
Известия 03:05
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
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Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
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Футбол

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В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
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Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика

Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко

Согласно документу, указы бывшего президента Петра Порошенко - ныне председателя партии "Европейская солидарность" и депутата Верховной рады - о присвоении Арьеву и Герасимову рангов чрезвычайных и полномочных послов отменены как безосновательные.
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Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

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Интерфакс 02:30
Политика

Путин обещал господдержку туристической отрасли России

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Происшествия

Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье

О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Армия и оружие

F-35 показали себя при «ковровой» бомбардировке

Военное обозрение вчера в 17:37
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