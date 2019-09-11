с чего всё началось

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

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