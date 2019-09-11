Транспорт
ИзвестияВ России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
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с чего всё началось
Правительство России поручило Минюсту и МВД разработать проект поправок в КоАП РФ и введении повышенных санкций за нарушения ПДД для водителей, перевозящих в салоне детей.Коммерсантъ05:24
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