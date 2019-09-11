Правительство планирует ужесточить наказание за нарушение ПДД, если в автомобиле в этот момент находились дети. Ребенок в машине станет для нарушителя "отягчающим обстоятельством". По словам вице-премьера Максима Акимова, вопросом занимаются Минюст и МВД.

В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

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