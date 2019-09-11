Транспорт
Газета.RuВ России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Правительство планирует ужесточить наказание за нарушение ПДД, если в автомобиле в этот момент находились дети. Ребенок в машине станет для нарушителя "отягчающим обстоятельством". По словам вице-премьера Максима Акимова, вопросом занимаются Минюст и МВД.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:21, Вашингтон
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Общество
Иван Демидов возглавит парк «Зарядье»
В 2000-е Демидов ушёл из музыкальной журналистики и начал вести телепрограмму «Канон» и «Русский взгляд» на телеканале «Московия», а в 2005-м стал главредом канала «Спас».
Говорит Москва 12:29
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Политика
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику, сообщает Sputnik Эстония.
РИА Новости 07:08
Путешествия
Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции
В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Политика
Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Аргументы недели 06:08
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Политика
Борьба с бедностью усилит поддержку трех категорий граждан
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов называет и другие подходы решения проблемы бедности, но среди наиболее нуждающихся выделяет три категории граждан – люди с инвалидностью, пенсионеры и многодетные семьи.
Экономика сегодня 08:08
Политика
Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности.
RT на русском 12:17
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
В здании одного из подразделений Минюста произошел пожар
В центре Москвы горит здание, где расположены подразделения Министерства юстиции России. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:04
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
Для исследования атмосферы K2-18b ученые воспользовались данными телескопа "Хаббл".
ТАСС 13:00
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Политика
Захарова прокомментировала увольнение Болтона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности, рассказала о рождении и смерти одного, но двойного фейка.
RT на русском 05:22
Наука
Названа причина набора лишнего веса с возрастом
Goroday.ru вчера в 10:22
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Гаджеты
Apple «переходит» на подписчиков
На какие продукты сделала акцент компания во время презентации Прошедшая презентация Apple породила волну мемов.
Коммерсантъ FM 08:33
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия
В Улан-Удэ таксиста Баирова арестовали на пять суток
Только что стало известно, что таксиста-блогера Дмитрия Баирова арестовали на пять суток, такое решение вынес Советский суд в Улан-Удэ.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 10:00
Игры
Поклонники недовольны Fallout 76 — холодильник в игре стоит $7
Техника стоит $7 или 700 атомов, которые можно зарабатывать, выполняя миссии.
CyberSport.ru 12:46