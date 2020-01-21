Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа. Об этом сегодня заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Мы продолжаем рассматривать данный вопрос», - рассказал замминистра.

Минфин может ввести НДПИ на попутный нефтяной газ

Политика Максим Орешкин не войдет в новое правительство Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

Теннис Шарапова не прошла во второй круг Australian Open Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова проиграла четвертый официальный матч подряд и потеряла все шансы на выход во второй круг турнира Australian Open.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Общество Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.