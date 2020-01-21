Энергетика
ГЛАС.RUМинфин может ввести НДПИ на попутный нефтяной газ
Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа. Об этом сегодня заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Мы продолжаем рассматривать данный вопрос», - рассказал замминистра.
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Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
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В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Политика
Максим Орешкин не войдет в новое правительство
Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Политика
Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении
Авто
Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Кино
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
Теннис
Шарапова не прошла во второй круг Australian Open
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова проиграла четвертый официальный матч подряд и потеряла все шансы на выход во второй круг турнира Australian Open.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Политика
В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа
Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Здоровье
Врач центра травматологии попросил помощи главы Минздрава Дагестана
Здоровье
На Кубани хирурги провели первую в ЮФО операцию по новой технологии
В Краснодаре хирурги провели первую в ЮФО операцию на паращитовидной железе по новой технологии, сообщает пресс-служба Минздрава Кубани.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Политика
Польша против СССР: историк рассказал, что Сталин знал о желании Варшавы выступать на стороне Третьего Рейха
Эксперт РВИО напомнил о документах, переданных Иосифу Сталину в преддверии войны, в которых было указано, что оборонительная стратегия Польши выстраивается не против Третьего Рейха, а против СССР.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Похоже, что вечеринка прошла в русском стиле.