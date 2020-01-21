Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

Ведомство предлагает ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа. Сейчас добытчиков штрафуют при полезном использовании менее 95% такого газа, а Минэнерго выступает за проработку вопроса о повышении этого уровня до 97,5%, то есть за введение штрафов за сжигание более 2,5% газа.
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с чего всё началось

Минэнерго предложило альтернативу новому налогу для нефтяников

Минэнерго предложило ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ), следует из письма замглавы ведомства Павла Сорокина в Минфин от 23 декабря 2019 года (копия есть у РБК, содержание подтвердил федеральный чиновник).
РБКвчера в 23:00

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Минфин не отказывается от идеи введения НДПИ на попутный нефтяной газ

ТАССвчера в 04:49

Минэнерго предложило альтернативу новому налогу для нефтяников

РБКвчера в 23:00

Минэнерго предложило ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

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Минэнерго хочет ужесточения штрафов за сжигание попутного газа

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Минфин сохраняет планы по введению НДПИ на попутный газ

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В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

Российская газета01:48

Минэнерго выступило против нового налога для нефтяников

News.ru01:57
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:40, Ашберн
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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

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Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
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Политика

Путин встречается с Чайкой и Красновым

Президент поблагодарил Чайку за работу. Он выразил надежду, что лучший опыт будет востребован новым главой ведомства.
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Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
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Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
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Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

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Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
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Политика

Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства

Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
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Наука

Предложен способ уменьшить «дыхание» умных окон

Исследователи из Университета Пердью выяснили, каким образом можно уменьшить амплитуду «дыхания» при подаче напряжения на умные окна, тем самым увеличив их надежность и срок службы.
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Происшествия

На Кубани сироту судят за расчистку двора школы от поваленных деревьев

В Апшеронске сироту судят за хищение госсобственности в крупном размере из-за расчистки двора школы от поваленных деревьев.
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Происшествия

Суд арестовал управляющего красноярским отделением Пенсионного фонда

В Красноярске арестован управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Денис Майборода, в отношении которого расследуется уголовное дело об особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Коммерсантъ 06:43
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
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Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

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В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
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Сенатор Волков решил перейти из Совфеда «на серьезную должность»

Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.
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Армия и оружие

Танкер «Академик Пашин» вошёл в состав Северного флота

Новейший танкер «Академик Пашин» вошёл в состав Северного флота на официальной церемонии по поднятию флага вспомогательного флота ВМФ России.
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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Спорт

Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство

«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
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Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

Ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.
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Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки

Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
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Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов высказал корреспонденту «РБ-Спорт» мнение, что аренда 28-летнего форварда в «Сочи» не пойдет ему на пользу.
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«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

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Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

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