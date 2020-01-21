Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа. Об этом сегодня заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Мы продолжаем рассматривать данный вопрос», - рассказал замминистра.

Минфин может ввести НДПИ на попутный нефтяной газ

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