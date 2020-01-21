Энергетика
ГЛАС.RUМинфин может ввести НДПИ на попутный нефтяной газ
Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа. Об этом сегодня заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Мы продолжаем рассматривать данный вопрос», - рассказал замминистра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
Песков не назвал будущего места работы Чайки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать новое возможное место работы генпрокурора Юрия Чайки, которого глава государства Владимир Путин предложил освободить от должности.
Гаджеты
Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Ранее на сайте британского правительства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Джонсон в ходе встречи с Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».
Политика
Президент Владимир Путин внес проект поправок в Конституцию страны
Президент страны Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе
Политика
В Минкульте РФ ответили на претензии Польши о конфискации картин РККА
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае.
Здоровье
Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России
Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
Финансы
Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год
Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3,14% до 0,04953 рубля по состоянию на 12:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Стало известно будущее министра из правительства Медведева
Стало известно будущее министра финансов в правительстве бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Антона Силуанова, пишет Bloomberg.
Происшествия
В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода
В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Политика
США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов
Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Авто
В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO
Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
Политика
Telegram-каналы спрогнозировали состав правительства Мишустина
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину список новых министров.
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек
При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
Армия и оружие
Сеул направит антипиратское подразделение в Ормузский пролив
Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля 2019 года, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Футбол
РПЛ оказалась ниже чемпионата Украины в рейтинге футбольных лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг футбольных лиг мира по итогам 2019 года.
Авто
Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России.