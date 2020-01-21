Энергетика
Российская газетаВ России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Ведомство предлагает ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа. Сейчас добытчиков штрафуют при полезном использовании менее 95% такого газа, а Минэнерго выступает за проработку вопроса о повышении этого уровня до 97,5%, то есть за введение штрафов за сжигание более 2,5% газа.
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Энергетика
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Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Экономика
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В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Футбол
В «Сочи» подтвердили аренду Кокорина
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
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Головин помог «Монако» выйти в следующий раунд Кубка Франции
"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре".
Политика
Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Армия и оружие
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Правительство Японии во вторник приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.