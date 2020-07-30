Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

Отмечается, что в случае принятия предложения диапазон выплат составит порядка от 12 до 51 тыс. рублей. "Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены", — сообщили в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, считают в ФНПР. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте.
Известия17:01

Подробнее о событии

Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъ22:12

В России могут в несколько раз увеличить пособие по безработице

RT на русском22:10

В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным

Известия18:00

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ21:36

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС19:31

Безработным хотят платить среднюю зарплату

URA.Ru18:30

«Известия»: ФНПР призвала повысить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости21:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
47
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17

РИА Новости 22:26
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
563
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
1,9K
Политика

Польша заявила о проблемах у России из-за C-400

Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24.
Live24 05:29
64
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
63
Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
1,3K
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news вчера в 14:15
90
Экономика

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ 18:50
Космос

В России создали нового робота для работы за бортом МКС

В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra 27 июля в 09:30
69
Здоровье

Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании

Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
37
Общество

Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
7
Гаджеты

OnePlus выпустит смартфон Nord на базе процессора Snapdragon 690 5G

Благодаря встроенному модему устройство работает в сетях пятого поколения. При этом на рынке совсем скоро может появиться новый смартфон.
Vevby.ru 16:20
Наука

Искусственный интеллект научился выявлять критерии крепких отношений

В Западном университете Лондона команда учёных провела уникальное исследование, позволяющее выявить, насколько хорошими будут отношения человека с конкретным партнёром.
Цензуры.Нет вчера в 11:48
26
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне

На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
9
Космос

Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала

TV BRICS 07:45
2
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
98
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru 22:15
16
Политика

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
22
Общество

Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием

Влияние американских корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google еще более возросло на фоне пандемии коронавируса.
ТВ Центр 14:39
Армия и оружие

Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии

Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец 15:52
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
294
Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
1,7K
Авто

В России планируется запретить использование подержанных автодеталей

Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
857
Наука

Неприятный запах тела смогут полностью устранить

Неприятный запах из подмышек и других частей тела провоцирует фермент, который создается бактерией Staphylococcus hominis.
Evo-rus.com 06:03
Политика

Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.
РБК 22:46
33
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
280
Общество

Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж

Жительница Серпухова 27-летняя Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила, что выходит замуж.
Mockva.ru 18:47
134
Энергетика

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
109
Авто

Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета

Лезги газет 16:03
61
Как работают Яндекс.Новости?
Главное