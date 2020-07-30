Экономика

REGNUMREGNUMВ России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 30 июля пишут «Известия».
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Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известиявчера в 17:01

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СМИ узнали о предложении профсоюзов увеличить пособие по безработице

РБКвчера в 23:34

В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным

Известиявчера в 18:00

«Известия»: ФНПР призвала повысить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новостивчера в 21:59

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВвчера в 21:36

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАССвчера в 19:31

Безработным хотят платить среднюю зарплату

URA.Ruвчера в 18:30

Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъвчера в 22:12
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Здоровье

В Хакасии коронавирус выявили ещё у 16 человек

Абакан, 30 июля 2020, 07:12 — REGNUM По состоянию на 30 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2818 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 16 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
REGNUM 00:12
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Политика

Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии

В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва вчера в 07:10
1K
Политика

В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ

Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru вчера в 03:16
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Здоровье

Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов

Медиа-Центр 35media.ru вчера в 08:11
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Общество

Bloomberg назвал новую угрозу для экономики США

Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
ФАН вчера в 16:56
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Происшествия

Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину

Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета вчера в 21:21
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Происшествия

Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля

Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
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Здоровье

Анатолий Лузин рассказал, когда необходимо показать младенца неврологу

Врач-невролог Коми республиканской детской больницы Анатолий Лузин объяснил, когда родителям нужно посетить невролога после рождения ребенка.
ИА БНК 27 июля в 13:13
2
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
1,8K
Здоровье

Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 27 июля в 06:43
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
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Политика

Госдеп раскритиковал Польшу за отказ возвращать похищенное нацистами

Госдепартамент США в направленном Конгрессу докладе раскритиковал Польшу и ряд государств Центральной и Восточной Европы за невыполнение обязательств по возмещению собственности, похищенной в ходе нацистской оккупации во время Второй мировой войны и холокоста.
Взгляд.ру вчера в 20:50
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Общество

Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
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Армия и оружие

Новый российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ

Истребитель-перехватчик МиГ-41, о котором идет речь, не только сможет развивать невероятно большую скорость, но и будет подниматься на высоту в 30 километров, что сделает его абсолютно неуязвимым для большинства существующих средств ПВО.
Вечерний курьер вчера в 14:02
Политика

Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
News.ru 00:33
9
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
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Интернет

«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям

После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 28 июля в 11:27
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Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России. Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.
Piter.tv вчера в 04:18
3
Общество

Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации

Известия вчера в 10:02
Здоровье

В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей

Минздрав России планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
РИА Новости вчера в 20:15
5
Шоу-бизнес

«Лучший муж и папа»: Звезду «Дома-2» Катю Жужу выписали из роддома

Телеведущая стала мамой во второй раз. Бывшую ведущую проекта «Дом-2» Катю Жужу выписали из роддома.
Пятый канал вчера в 18:16
Здоровье

74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки

За 3,5 тысячи человек перевалило число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июля. Еще у 74 жителей Кузбасса выявили коронавирус.
Комсомольская правда - Кемерово 00:28
Экономика

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

ProstoProSport вчера в 15:23
Общество

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК.
Lenta.ru вчера в 23:10
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