Экономика
REGNUMВ России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 30 июля пишут «Известия».
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
В Хакасии коронавирус выявили ещё у 16 человек
Абакан, 30 июля 2020, 07:12 — REGNUM По состоянию на 30 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2818 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 16 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
REGNUM 00:12
Политика
Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии
В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва вчера в 07:10
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru вчера в 03:16
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 08:11
Общество
Bloomberg назвал новую угрозу для экономики США
Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
ФАН вчера в 16:56
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета вчера в 21:21
Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
Здоровье
Анатолий Лузин рассказал, когда необходимо показать младенца неврологу
Врач-невролог Коми республиканской детской больницы Анатолий Лузин объяснил, когда родителям нужно посетить невролога после рождения ребенка.
ИА БНК 27 июля в 13:13
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Здоровье
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 27 июля в 06:43
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Политика
Госдеп раскритиковал Польшу за отказ возвращать похищенное нацистами
Госдепартамент США в направленном Конгрессу докладе раскритиковал Польшу и ряд государств Центральной и Восточной Европы за невыполнение обязательств по возмещению собственности, похищенной в ходе нацистской оккупации во время Второй мировой войны и холокоста.
Взгляд.ру вчера в 20:50
Общество
Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
Армия и оружие
Новый российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ
Истребитель-перехватчик МиГ-41, о котором идет речь, не только сможет развивать невероятно большую скорость, но и будет подниматься на высоту в 30 километров, что сделает его абсолютно неуязвимым для большинства существующих средств ПВО.
Вечерний курьер вчера в 14:02
Политика
Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
News.ru 00:33
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 28 июля в 11:27
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России. Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.
Piter.tv вчера в 04:18
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия вчера в 10:02
Здоровье
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Минздрав России планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
РИА Новости вчера в 20:15
Шоу-бизнес
«Лучший муж и папа»: Звезду «Дома-2» Катю Жужу выписали из роддома
Телеведущая стала мамой во второй раз. Бывшую ведущую проекта «Дом-2» Катю Жужу выписали из роддома.
Пятый канал вчера в 18:16
Здоровье
74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки
За 3,5 тысячи человек перевалило число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июля. Еще у 74 жителей Кузбасса выявили коронавирус.
Комсомольская правда - Кемерово 00:28
Экономика
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport вчера в 15:23
Общество
Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями
Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК.
Lenta.ru вчера в 23:10