Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
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Законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесен в Думу

ПРАЙМвчера в 17:15

В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета05:43

Правительство РФ не видит оснований для роста пенсий работающих пенсионеров

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Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию пенсий

Национальная служба новостей06:50

Работающим пенсионерам готовят возврат индексации и всех недополученных денег

Primpress.ruвчера в 15:30

Примут ли закон о повышении пенсий с 75 лет?

Аргументы и Факты03 июня в 17:11
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Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

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Inc-news.ru 09:24
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Вандалы атаковали дома футболистов «Бенфики»

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Газета.Ru 11:42
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Джейдон Санчо оштрафован за стрижку вне правил карантина

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О проведении Парада Победы на Красной площади 24 июня ранее объявил президент Владимир Путин.
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Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
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В июне россиян ждут две укороченные рабочие недели, напоминает Роструд.
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможных бесплатных показов матчей чемпионата России после возобновления сезона.
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Евгений Куйвашев продлит карантин как минимум на неделю. Доказательства

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Вечером 5 июня куряне смогут наблюдать Лунное затмение

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Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
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В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

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Закончился групповой этап BLAST Premier Spring 2020 Europe Showdown, в котором команды sAw и Virtus.Pro хоть и смогли одержать победы в своих последних матчах, но тем не менее покинули турнир.
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Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
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В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

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Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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