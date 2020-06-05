Экономика
Газета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
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Экономика
Обзор событий: Отчетная эйфория не вписалась в концепцию бюджетного пинка
Об отсутствии четкого и эффективного контроля за реализацией национального проекта "Демография" свидетельствует и до сих пор не известная судьба трех детских садов в Таштыпском и Бейском районах.
ИА Хакасия 19:48
Общество
Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей
В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
Газета.Ru 10:40
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
Энергетика
Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК 20:05
Экономика
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:41
Политика
В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов
Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.
ИА Красная Весна 13:37
Наука
Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Популярная механика 05 июня в 05:28
Общество
Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну
Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.
Газета.Ru 19:14
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ 07:11
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Футбол
Бакаев рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который переболел коронавирусной инфекцией, рассказал о подготовке к возобновлению сезона.
RT на русском 15:48
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Происшествия
В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.
АиФ Иркутск 21:30
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
РИА Новости 12:03
Здоровье
В Японии предупредили о второй волне коронавируса
По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru 10:05
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости вчера в 13:59
Технологии
Эксперт Щельцин дал советы по безопасному пользованию мобильным банком
Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как пользоваться приложением мобильного банка максимально безопасно.
Экономика сегодня 20:06
Наука
На Земле выявлено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com 00:29
Происшествия
Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео
Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 14:30
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском 21:41
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26