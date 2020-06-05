В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Экономика Обзор событий: Отчетная эйфория не вписалась в концепцию бюджетного пинка Об отсутствии четкого и эффективного контроля за реализацией национального проекта "Демография" свидетельствует и до сих пор не известная судьба трех детских садов в Таштыпском и Бейском районах.

Общество Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. 6

Авто АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS. 37

Экономика В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости». 12

Политика В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.

Общество Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства. 1

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,8K

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 1K

Происшествия В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений. 53

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков. 2,1K

Футбол Бакаев рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который переболел коронавирусной инфекцией, рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

Общество В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 35

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 261

Происшествия В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.

Общество Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. 825

Шоу-бизнес Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy. 6

Технологии Эксперт Щельцин дал советы по безопасному пользованию мобильным банком Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как пользоваться приложением мобильного банка максимально безопасно.

Общество Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. 15

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 116

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K