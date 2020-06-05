В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Политика Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина. 4

Общество The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии. 288

Армия и оружие СМИ: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Политика Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом. 108

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 88

Футбол Пьянич отказал «ПСЖ» и «Челси» ради перехода в «Барселону» В услугах 30-летнего боснийца были заинтересованы «ПСЖ» и «Челси», но оба клуба получили отказ от самого хавбека, который хочет перебраться в «Барселону».

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 1K

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 655

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова задолжала государству почти 350 тысяч Редакторы «Комсомольской правды» ссылаясь на открытые источники в государственных органах, сообщают, что балерина является рекордсменом по долгам государству среди всех российских знаменитостей. 37

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,6K

Политика Катастрофа каждый день. Почему 10 миллиардов Потанина не спасут Норильск Фото из архива организации "Мой дом" Потанин заявил, что его компания оплатит все счета на 10 миллиардов рублей.

Общество Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске. 639

Шоу-бизнес На критику Валерии ответил Сергей Шнуров Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу». 95

Политика Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод. 23