Экономика
Газета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
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СМИ раскрыли детали проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
Народные новостивчера в 07:36
СМИ разъяснили суть инициативы об индексации пенсий работающих пенсионеров
Экономика сегоднявчера в 07:27
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 16:52, Ашберн
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Режим самоизоляции и пропуска в Москве отменят с 9 июня
Главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции в городе с 29 марта.
РБК 08:20
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Актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве.
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Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Общество
Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают
Завтра жителей Брянщины ждет первый этап снятия ограничений. О переходе к следующему этапу сообщил «Брянск Today».
Труд (Клинцовский район) 13:23
Кино
Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов
В новом эпизоде документального сериала «Галерея Дисней: Мандалорец», посвящённого созданию проекта, авторы рассказали о подготовке к съёмкам эпизодов.
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Технологии
Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных
Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
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Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Политика
Демократы в США представили законопроект о реформе полиции
Американские демократы в ответ на убийство афроамериканца Джорджа Флойда представили в Конгресс законопроект, направленный на масштабное реформирование в полиции, пишет в понедельник издание The Hill.
Интерфакс 14:30
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Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Экономика
Москва увеличивает расходы на информирование жителей
Москва увеличивает расходы на информирование жителей Мэрия Москвы в этом году планирует израсходовать рекордный бюджет на рассылки горожанам.
Коммерсантъ 14:29
Культура
В России стартовал первый виртуальный кинорынок
В России стартовал первый виртуальный рынок российского контента, получивший название Key Buyers Event: Digital Edition.
Kinonews.ru 04:54
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
Футбол
Радимов: постоянно ругался с Данни, когда он играл за «Динамо»
Бывший полузащитник "Зенита", а ныне главный тренер второй команды петербургского клуба Владислав Радимов рассказал, что постоянно конфликтовал на поле с португальским футболистом Данни, когда тот выступал за московское "Динамо".
РИА Новости 13:03
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
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У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Политика
Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям
Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене.
РБК 14:53
Общество
ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Известия 16:07
Происшествия
В США автомобиль въехал в толпу протестующих
В США, в Сиэтле в районе Капитолийского холма на пересечении 11-й авеню и Пайн-стрит неизвестный на черной Honda Civic въехал в толпу протестующих, после чего открыл огонь, пострадал 27-летний человек.
МонаВиста 08:16
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36