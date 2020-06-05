Экономика
Газета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
Читать в источнике
Оценить460
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ раскрыли детали проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
Народные новостивчера в 07:36
СМИ разъяснили суть инициативы об индексации пенсий работающих пенсионеров
Экономика сегоднявчера в 07:27
Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?
Аргументы и Фактывчера в 06:17
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Наука
На Земле выявлено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com вчера в 00:29
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал слухи о разводе
Муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков впервые высказался о слухах про предполагаемый развод.
Суть событий 05 июня в 03:10
Общество
В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины
Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
Общество
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
РИА Новости вчера в 19:07
Экономика
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза поделился впечатлениями о работе с актером
Деловое.ТВ вчера в 02:22
Наука
Определено, как коронавирус проникает в мозг человека
Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
Live24 05 июня в 16:16
Здоровье
В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Политика
Путин поручил создать базу генетических данных в России
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru 06 июня в 03:13
Экономика
В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Общество
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
Создатели лекарств для борьбы с коронавирусом подали более 90 заявок на получение патента.
Lenta.ru 02:02
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета вчера в 12:13
Общество
В России колледжи продлили срок приёма документов
Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило семь миллионов человек, скончались более 400 тысяч человек с диагнозом COVID-19, приводит данные Университет Джонса Хопкинса.
BFM.ru 01:19
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Футбол
Азмун показал фото с отдыха на яхте: «Мое настроение»
Sport24.ru вчера в 17:49
Общество
Росавиация предложит частично возобновить авиасообщение с 15 июля
В субботу, 6 июня, в Росавиации состоялось совещание, в ходе которого было решено направить инициативу о возобновлении международного авиасообщения из ряда городов России в 15 стран.
Мойка78 вчера в 11:00
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Здоровье
В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения РФ
В Забайкальский край приехал замминистра здравоохранения России в составе рабочей группы.
Байкал24 02:20
Общество
В доме ребёнка на Камчатке выявлено 24 случая заражения коронавирусом
В доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников.
Life.ru 01:02
Происшествия
Бойфренд мамы Неймара попал в больницу с порезами на руках
Как сообщает Correio24horas, 2 июня Рамос был госпитализирован в больницу, где ему наложили 12 швов на руку и на следующий день выписали.
Матч ТВ 01:32
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Кино
«Это психически нездоровый маньяк, а не „голос поколения“»: резкий отзыв о фильме «Брат-2»
20-летний юбилей фильма «Брат-2» — кажется, особый повод для радости каждого второго жителя страны.
НГС55 вчера в 15:00
Здоровье
В двух районах на Сахалине объявили режим ЧС из-за коронавируса
В двух районах Сахалинской области из-за ситуации с коронавирусом был введен режим ЧС, который продлится до окончания эпидемиологического расследования.
Газета.Ru 01:43