Экономика
Газета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
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СМИ раскрыли детали проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
Народные новостивчера в 07:36
СМИ разъяснили суть инициативы об индексации пенсий работающих пенсионеров
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Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?
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Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин
Легендарный боксер Мэнни Пакьяо хочет стать президентом Филиппин. Об этом заявил основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум.
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Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
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Новый Калининград За сутки в Калининградской области подтвердили 37 новых случаев COVID-19.
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Авто
Компания Toyota запустила продажи гибридного RAV4
Японский автомобильный гигант Toyota анонсировал выход в продажу гибридного паркетника Toyota RAV4.
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В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
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В Пензенской области почти 5500 людей заболели пневмонией
С марта специалисты вели учет всех случаев внебольничной пневмонии, в итоге на сегодняшний день в Пензенской области насчитывается 5 409 заболевших.
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Происшествия
В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке
РИА Новости 02:53
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Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 06 июня в 09:59
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Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
По слухам, 42-летний фотограф съехал от певицы и появляется в общем доме только, чтобы повидаться с дочерью.
ТВ Центр 02:33
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Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Детское фото Мерьем Узерли «взорвало» интернет
Согласно распространённому сообщению, Мерьем поделилась своим фото в девятилетнем возрасте, которое вызвало у подписчиков массу эмоций.
Rusturkey.com вчера в 23:14
Здоровье
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Для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения.
Парламентская газета 02:57
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Происшествия
Стал известен возраст самого молодого умершего с COVID-19 на Алтае
Самому молодому умершему с COVID-19 было 47 лет, самому пожилому - 86 лет. Из общего числа скончавшихся - 12 мужчин и 14 женщин.
Алтапресс 03:14
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
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Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
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Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
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Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле
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Музыка
Лоза ответил на слова Киркорова о своей ненужности
Лоза заявил, что, несмотря на то, что сейчас Киркоров «весь в перьях» и очень раскручен, потом его песни будут петь другие артисты.
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Вандалы устроили погром на калужском кладбище
Ранее о погроме на городском кладбище, где большое число надгробий оказались измазаны краской, расколоты и повалены наземь, сообщил калужский актёр и режиссёр Игорь Кумицкий.
REGNUM вчера в 07:14
Политика
Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох
Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.
RuNews24.ru 06 июня в 10:53
Здоровье
Минздрав озвучил новые данные о ситуации с коронавирусом в Башкирии
По данным Минздрава РБ, с начала эпидемии COVID-19 выявили у 4 017 человек, активными считаются больше половины носителей вируса – 2 546 человек болеют сейчас.
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В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Футбол
Рахим Стерлинг и «Манчестер Сити»: что может случиться этим летом
Почему Стерлинг может уйти из "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" в последние годы находится на ведущих ролях в Англии.
Евро-футбол.ру 06 июня в 18:24